LVBP: Leones tiene a varios grandesligas venezolanos en la lista de fatiga extrema

Como cada temporada, los equipos de la LVBP siempre mantienen esperanzas de que sus máximas figuras de la MLB puedan uniformarse en algún punto del campeonato. Los Leones del Caracas no son una excepción, y si bien para esta temporada 2025-2026 se espera la incorporación de algunos grandesligas, lo cierto es que ya hay varios nombres que posiblemente no podrán reportarse con el grupo.

Las Grandes Ligas ya están en su etapa final, algo que ha llevado a que las distintas organizaciones armen su lista de jugadores en fatiga extrema. Pero esta no se refiere a una lista de lesionados como tal, sino de fatiga generalizada por el desgaste de una temporada regular bastante larga.

Recordemos que el término "Fatiga Extrema" es comúnmente utilizado en relación con una directriz específica de la MLB para las ligas invernales del Caribe. Su finalidad es restringir la participación de ciertos jugadores para evitar el exceso de trabajo y posibles lesiones en estos últimos meses del año.

¿Se reportarán algunos grandesligas con Leones en la 2025-2026?

Para nadie es un secreto que los Leones del Caracas siempre aparecen como candidatos al título del torneo venezolano. En zafras recientes, la presencia de peloteros grandesligas ha sido motivo de alegría para los fanáticos, tal como sucedió en su momento con Freddy Fermín, Eugenio Suárez, o Carlos Hernández.

Aunque son más de 100 jugadores venezolanos en la lista de fatiga extrema de la MLB en este 2025, que estén allí incluidos no significa que su presencia está descartada por completo. De hecho, varios ya se encuentran en Venezuela con sus respectivas organizaciones, en tanto que otros aseguraron su participación a mediados de la campaña.

Peloteros de Leones del Caracas en la lista de fatiga extrema