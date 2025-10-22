LVBP: Ildemaro Vargas debutará con Cardenales de Lara en esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de los Cardenales de Lara en la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha estado, de momento, lleno de altibajos. El equipo dirigido por César Izturis ha dejado marca de tres triunfos y tres derrotas en sus primeros seis desafíos de la campaña, con elementos positivos y negativos por analizar.

Hasta ahora, el pitcheo del equipo ha sido el talón de Aquiles, al dejar efectividad de 6.08, la peor de todo el torneo en estos primeros días. Además, los crepusculares también poseen un WHIP altísimo de 1.73, y han recibido 38 carreras limpias, por lo que claramente es esta faceta de juego la que les ha impedido tener más triunfos.

Sin embargo, Cardenales de Lara ha demostrado ser una potencia ofensiva desde temprano, y en tan solo unos días estarán todavía más cubiertos en este renglón, ya que el capitán del equipo, Ildemaro Vargas, ya tiene fecha de incorporación, y será antes del mes de noviembre.

¿Cuándo se incorpora Ildemaro Vargas?

Por medio de sus redes sociales, Cardenales de Lara anunció que el capitán del equipo, Ildemaro Vargas, estará a las órdenes del manager César Izturis desde el próximo jueves 30 de octubre, cuando el conjunto cardenalero reciba en Barquisimeto de los Tigres de Aragua.

"Caripito" no solo viene de ver una buena cantidad de acción en las Grandes Ligas con los Cascebeles de Arizona, sino que además llega con la motivación de haber brillado en la 2024/25 en Venezuela, año en que se coronó con Lara luego de batear para .308/.391/.462/.853 en ronda regular, y de haber sido MVP de la Final, al conectar 15 hits en 27 turnos.