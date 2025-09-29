Ildemaro Vargas: "Defenderé el título y este año iré con más pasión"

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara son los actuales campeones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional tras haber vencido a los Bravos de Margarita. Ahora, buscan revalidar en una nueva temporada.

Así lo ha dejado claro Ildemaro Vargas, capitán de los crepusculares y Jugador Más Valioso de la final de la zafra pasada, quien ha dejado en claro su compromiso con cumplir este objetivo y las claves para pelear por otro título.

"Pasión, energía y liderazgo", manifiesta el grandeliga, quien jugó en 2025 con los Cascabeles de Arizona y establece esta consigna de cara a un nuevo ciclo en el beisbol profesional venezolano.

¿Cuándo llega a Venezuela?

Vargas, además, indica la fecha en la cual se incorporará con el equipo larense, siendo esta el 10 de noviembre: "Estaré con el uniforme puesto y comiéndome la tierra en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto".

Repetir el campeonato

"Jugaré, como todos los años, con mis Cardenales de Lara. Defenderé el título y este año iré con más pasión y mucha energía para seguir dando lo mejor de mí", declara el camarero oriundo de Caripito.

Para lograrlo, es clave el trabajo en equipo, algo que resalta en sus palabras previo al arranque de la temporada: "Gracias a todos mis compañeros logramos engranarnos como equipo, porque nuestro lema es ganar y ganar".

Su rol como capitán

Ildemaro Vargas no solo es el líder del club house, sino también el jugador más importante en el equipo, por lo que ejercerá un papel motivador con sus compañeros, más allá de su responsabilidad en el campo.

"Como capitán, mi responsabilidad es estar siempre en la mejor posición para llevar un mensaje positivo y de entusiasmo a los muchachos, meterles en la cabeza que la meta es ganar, competir y salir siempre a guerrear".

Mensaje a los fanáticos

Del mismo modo, Vargas agradece a los aficionados cardenaleros por acompañar al equipo: "A la fanaticada quiero darle las gracias por tanto amor hacia mí y hacia el equipo. Gracias a ellos somos el equipo que somos, porque nos inspiran a ser mejores cada día".