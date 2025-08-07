LVBP: Ildemaro Vargas blindado en la historia del Cardenales y va por más en la 2025/2026

Suscríbete a nuestros canales

Cuando el 22 de julio de 2015, la gerencia del Cardenales de Lara trajo vía cambio a Ildemaro Vargas, desde Caribes de Anzoátegui, probablemente pocos pensaron que el impacto positivo que este tendría en el equipo, sería de tanto alcance.

Poco más de 10 años después, el infielder con amplia experiencia en la MLB, es uno de los toleteros más destacados en la historia de la franquicia, muy bien posicionado en diversos apartados y decir eso respecto a los alados, es trascendental, un equipo que, entre tantos, ha tenido a Luis Sojo y Robert Pérez por ejemplo.

LVBP - Ildemaro Vargas - Estadísticas

En este sentido, la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), para el “Blindado” nativo de Caripito, estado Monagas, será una excelente oportunidad para mejorar sus guarismos y ascender en cuestiones ofensivas como estas:

Tiene 271 carreras anotadas, con 10 más igualará a Selwyn Langaigne en el 3cer lugar vitalicio.

Con 457 hits es puesto 7, en el próximo torneo podría desplazar a Nelson García que dio 485, Luis Jiménez 494 y Fred Manrique 510.

Sus 85 dobles le equiparan en la 4ta casilla con José Celestino López, de conseguir 15, igualará a los 100 de Langaigne.

Beisbol - Cardenales de Lara - Venezuela

Con 13 triples posee la 7ma mayor cantidad de siempre para Cardenales, uno más y alcanza a Rob Ducey.

En jonrones está fuera del top 10; con ese uniforme ha dado 20, que le hace 16to al lado de Glenallen Hill; siguen Dave Roberts y Pedro Castellano con 21, Faustino Zabala 22, Selwyn 23, Brant Aleya 24, Luis Sojo 25, Gorkys Hernández 28, Jairo Pérez 29, Rangel Ravelo 31.

Junto a Nelson García es 5to con 43 bases robadas, por delante tiene a Gorkys con 44 y Luis Ugueto 64.

Finalmente, en boletos es 3ro con 159; Luis Valbuena se ubica 2do con 210.