MLB: Yankees muestran estas preocupantes desmejoras que les pueden dejar sin playoffs (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

Una temporada tan extensa como la de MLB, siempre conlleva múltiples dificultades, como procurar evadir las constantes lesiones que han caído como plagas en todos los equipos de un tiempo para acá, así como la de mantener la consistencia que se traduzca en victorias constantes. La versión 2025 de los Yankees de Nueva York da fe de ambos factores.

Previo al comienzo de este torneo, el conjunto dirigido por Aaron Boone perdió a su as de la rotación en el lustro reciente, Gerrit Cole, por su parte, de la lista de lesionados recién acaba de salir otro brazo importante de la rotación, Luis Gil, y en algún punto del calendario han debido inhabilitar a jugadores como Jazz Chisholm Jr., Fernando Cruz, Giancarlo Stanton, Jonathan Loáisiga, Mark Leiter Jr., Clarke Schmidt, Ryan Yarbrough, Luke Weaver, Oswaldo Cabrera y al mismísimo Aaron Judge.

En un principio pareció el equipo estaba bañado en teflón, porque circunstancias como esas lo afectaron demasiado poco en cuanto al récord de ganados y perdidos, 35-20 desde la fecha inaugural el 27 de marzo hasta el 28 de mayo, para más, 1eros en la División Este con 7 juegos de ventaja sobre el más cercano seguidor, Rays de Tampa Bay en ese momento.

MLB - Yankees de Nueva York - El Bronx

Posiciones en el Este de la Americana luego del 28 de mayo | Imagen: mlb.com

Para ese lapso la línea ofensiva estuvo en:

.259 en promedio de bateo, 3ros en Grandes Ligas junto a Phillies de Filadelfia

.343 en porcentaje de embasado, 1eros

.466 de slugging, 1eros

.809 de OPS, 1eros

Además, el pitcheo tuvo guarismos de:

3.25 en promedio de carreras limpias permitidas, 4tos

1.15 de whip, 1eros con Astros de Houston

26.3 en porcentaje de ponches propinados, 1eros

Grandes Ligas - Aaron Judge - Estadísticas

No obstante, a partir del 29 de mayo todo cambió en el Bronx, e incluyendo la jornada de este 6 de agosto, la marca del conjunto ha sido 26-34, por lo que se cayó hasta el 3cer puesto de su llave por la cosecha global de 61-54, ahora 6.5 partidos rezagados de los Azulejos de Toronto y con muy poco margen de ventaja sobre el último comodín del Joven Circuito, 1.5 sobre Rangers de Texas y Guardianes de Cleveland.

El descenso se explica cuando vemos el rendimiento de los bates:

.243 de average, 13ros

.315 en OBP, 10mos

.432 de slugging, 7mos

.747 en OPs, 5tos con Tigres de Detroit

Asimismo, los monticulistas estuvieron en:

4.82 de efectividad, 25tos

1.36 en whip, 13ros junto a tres elencos

21.3 en porcentaje de chocolates recetados, 17mos

Entonces, la cuestión estriba en si serán capaces de revertir esos últimos dígitos, porque con ese secuencia en cualquier momento pueden quedar fuera de la zona que garantiza presencia en los playoffs.