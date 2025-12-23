LVBP

LVBP: Así le ha ido a Ronald Acuña Jr. en diciembre

“El Abusador” busca llevar a Tiburones al Round Robin

Por

Meridiano

Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 05:12 pm

Foto: Cortesía
El bigleaguer de los Tiburones de La Guaira, Ronald Acuña Jr. afronta junto a sus compañeros la difícil tarea de guiar a los escualos al Round Robin en la última semana de ronda regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

“El Abusador” en 11 juegos disputados en diciembre, exhibe línea ofensiva de .297/.458/.432/.890 en 11 juegos, con un cuadrangular y apenas cuatro carreras impulsadas. A ello se le suman par de dobles y cinco bases estafadas.

A los litoralenses le restan dos juegos cruciales de vida o muerte, el viernes ante los Navegantes del Magallanes y el sábado ante los Leones del Caracas. Tiburones es el conjunto más beneficiado para ocupar la quinta plaza y disputar la serie del comodín o forzar un juego extra. Pero todo pasa por conseguir una victoria ante los bucaneros.

Martes 23 de Diciembre de 2025
