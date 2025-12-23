LVBP

LVBP EN VIVO: disfruta el último juego del 2025 por Meridiano Televisión

La LVBP 2025-2026 entra en su etapa más emocionante y este es el último juego del año que transmitirá en vivo Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 12:15 pm
LVBP EN VIVO: disfruta el último juego del 2025 por Meridiano Televisión
Foto: Cortesía
Por Andrea Matos Viveiros

Si tu equipo clasificó, o aún no, este mes de enero podrás seguir viendo la LVBP por Meridiano Televisión. Tanto en señal abierta como en plataformas digitales. La emoción del beisbol profesional venezolano se vive lanzamiento tras lanzamiento por la pantalla de los especialistas en deportes.

https://www.instagram.com/meridianoonline/p/DSjMdgFkZHx/

¿Quién juega el viernes en la LVBP?

El viernes 26 de diciembre, la histórica rivalidad se enciende con el duelo entre Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira. La transmisión contará con antesala desde las 6:30p.m. y el primer pitcheo a las 7:00p.m., llevando análisis, estadísticas y toda la pasión de la LVBP a los hogares venezolanos. Ambos equipos están a media tabla, por lo que se ven obligados a seguir ganando para clasificar.

 

La LVBP en Venezuela puede verse gratis por la señal abierta de Meridiano Televisión y vía streaming en meridiano.net/meridianotv. Además, la señal en alta definición está disponible en Simple Plus, Inter Go, Netuno Go y ABA TV Go, permitiendo seguir los juegos desde cualquier dispositivo.

https://www.instagram.com/meridianoonline/p/DSketOAkZA9/

Además, en la sección Jugada a Jugada de Meridiano ofrece resultados en tiempo real, lineups, estadísticas y calendario actualizado. Sintoniza y vive la LVBP 2025-2026 como nunca antes, solo por Meridiano que siempre te da más.

 

Martes 23 de Diciembre de 2025
