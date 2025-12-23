LVBP

LVBP: Salvador Pérez da un último empujón a Leones del Caracas con notables registros ofensivos

Por

Humberto Mendoza
Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 09:53 am

Salvador Pérez descargó su tercer cuadrangular de la temporada en victoria de los Leones sobre Bravos de Margarita

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez fue el encargado de coronar un ramillete de cinco en la parte del segundo inning contra Bravos de Margarita, que sería determinante para que los Leones del Caracas se quedarán con la victoria 8x2 en la jornada de este lunes 22 de diciembre en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

NOTAS RELACIONADAS

En un momento donde los melenudos se encuentran contra la pared en la recta final de la temporada, el bateador designado descargó su tercer cuadrangular para mantener con vida a su equipo desde el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada. El figura de Kansas City Royals en las Grandes Ligas culminó con una presentación notable tras ligar de 5-3 con bambinazo, tres remolcadas y anotada.

'Salvy' no se quiere perder el Round Robin en su primera experiencia en Venezuela con el uniforme de los Leones y explota con el madero en el momento más importante para los capitalinos, quienes tienen que ganar todos los desafíos para aspirar a los puestos de comodín. Pese a que no ha coleccionado los números esperados en la actual edición de la pelota criolla, el experimentado receptor comienza a mostrar su mejor versión ofensivo cuando más lo necesita la franquicia melenuda.

Salvador Pérez se quita la presión con Leones

La presencia de Pérez en la alineación de los caraqueños ha sido agradable en los últimos desafíos y se ha convertido en el hombre de poder a punta de grandes conexiones. El pelotero venezolano acumula cuatro corridos con al menos un imparable y ocho seguidos embasándose para elevar su promedio a .245 después de 14 juegos disputados.

Tenemos un chance y esperamos que las cosas se den. Tenemos un tremendo grupo y espero poder seguir jugando. Estoy 100% disponible para el viernes", declaró Salvador Pérez en el postjuego a IVC.

En sus impresiones, el receptor deja clara su compromiso de pelear hasta el final con Leones. Además de su average, la figura de La Bocaina colecciona tres vuelacercas, 11 remolcadas, cinco anotadas, 12 hits, .362 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .811 en 49 veces al plato.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 23 de Diciembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Beisbol