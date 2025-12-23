LVBP: Salvador Pérez da un último empujón a Leones del Caracas con notables registros ofensivos

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez fue el encargado de coronar un ramillete de cinco en la parte del segundo inning contra Bravos de Margarita, que sería determinante para que los Leones del Caracas se quedarán con la victoria 8x2 en la jornada de este lunes 22 de diciembre en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

En un momento donde los melenudos se encuentran contra la pared en la recta final de la temporada, el bateador designado descargó su tercer cuadrangular para mantener con vida a su equipo desde el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada. El figura de Kansas City Royals en las Grandes Ligas culminó con una presentación notable tras ligar de 5-3 con bambinazo, tres remolcadas y anotada.

'Salvy' no se quiere perder el Round Robin en su primera experiencia en Venezuela con el uniforme de los Leones y explota con el madero en el momento más importante para los capitalinos, quienes tienen que ganar todos los desafíos para aspirar a los puestos de comodín. Pese a que no ha coleccionado los números esperados en la actual edición de la pelota criolla, el experimentado receptor comienza a mostrar su mejor versión ofensivo cuando más lo necesita la franquicia melenuda.

Salvador Pérez se quita la presión con Leones

La presencia de Pérez en la alineación de los caraqueños ha sido agradable en los últimos desafíos y se ha convertido en el hombre de poder a punta de grandes conexiones. El pelotero venezolano acumula cuatro corridos con al menos un imparable y ocho seguidos embasándose para elevar su promedio a .245 después de 14 juegos disputados.

Tenemos un chance y esperamos que las cosas se den. Tenemos un tremendo grupo y espero poder seguir jugando. Estoy 100% disponible para el viernes", declaró Salvador Pérez en el postjuego a IVC.

En sus impresiones, el receptor deja clara su compromiso de pelear hasta el final con Leones. Además de su average, la figura de La Bocaina colecciona tres vuelacercas, 11 remolcadas, cinco anotadas, 12 hits, .362 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .811 en 49 veces al plato.