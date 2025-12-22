MLB: Por esta razón Boston sale ganando con la llegada Willson Contreras

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston y Cardenales de San Luis fueron los protagonistas de un operación múltiples que involucró a Willson Contreras, quien fue traspasado a la organización de la Liga Americana, este domingo 21 de diciembre. El pelotero venezolano vestirá su tercera franquicia en la venidera temporada de MLB.

En el movimiento, el primera base fue enviado a los patirrojos junto a dinero en efectivo a cambio de a los lanzadores Hunter Dobbins, el venezolano Yhoiker Fajardo y el también diestro Blake Aita, de acuerdo con el reporte de Mark Feinsand de MLB.com. La llegada del nativo de Puerto Cabello refuerza el cuadro de la novena de Alex Cora, donde apunta a defender la inicial en la campaña 2026 de las Grandes Ligas.

Aunque fue San Luis el que se hizo con los servicios de tres lanzadores, incluyendo uno que destacaba entre los principales prospectos de la franquicia de Massachusetts, la presencia de Contreras es un movimiento positivo y con ganancia de inmediato para Boston, con el objetivo de pelear por el banderín en la División Este de la Liga Americana junto a Yankees de Nueva York, Azulejos de Toronto y Orioles de Baltimore.

Willson Contreras entre los bateadores más consistentes en MLB

Willson Contreras se ha consolidado como uno de los bateadores más consistentes y destacados de las Grandes Ligas, alcanzando una cifra impresionante: ha mantenido un OPS+ superior a 120 en cada temporada desde 2022. Este dato lo coloca entre un selecto grupo de solo 15 bateadores capaces de mantener ese nivel de rendimiento durante todo ese tiempo, lo que destaca su habilidad para ser una amenaza ofensiva constante.

El inicialista venezolano terminó la edición 2022 con OPS+ de 126, 123 en 2023, 138 en 2024 y 123 en 2025. Su capacidad para ajustar su bateo frente a los lanzadores y adaptarse a las exigencias de cada temporada lo convierte en uno de los bateadores más temidos y admirados en la liga.

El talento de Contreras, combinado con su solidez a lo largo de las últimas temporadas, ha hecho que su nombre se destaque más que nunca. Ahora, con su nuevo destino en Boston, se espera que su presencia en el lineup de los Red Sox aporte aún más poder y consistencia a un equipo que ya tiene un alto potencial. Además de su OPS+, el experimentado toletero alcanzó topes en su carrera en Las Mayores en hits (126), remolcadas (80), anotadas (70).