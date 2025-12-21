MLB: Munetaka Murakami firma con Medias Blancas de Chicago

Suscríbete a nuestros canales

Munetaka Murakami oficialmente forma parte de Grandes Ligas para la temporada 2026. Firma un contrato 2 temporadas a razón de 34 millones de dólares con Medias Blancas de Chicago. El japonés tenía hasta este próximo lunes 5:00 pm para decidir si firmaba o volvía a Japón.

El mercado de Murakami no se movió como se esperaba, tomando en cuenta que tiene 25 años y se le comparaba con Kyle Schwarber. La realidad es que los equipos fueron bastante suave en el tema de los bateadores agentes libres; pero el japonés ya no tiene margen de maniobra y firmó con White Sox.

La organización de Chicago apostó fuerte por Munetaka con la idea de juntarlo con los jóvenes: Kyle Teel y Colson Montgomery (ambos 23 años); armar un grupo competitivo para pelear por postemporada en los próximos años; podrá desarrollarse y adaptarse a la liga sin presión.

Lentitud en el mercado de Munetaka Murakami en 2026

Al conocerse que Munetaka Murakami con sus 25 años apostaba por entrar en Grandes Ligas los rumores comenzaron a esparcirse. Con Red Sox, Yankees, Cachorros y Mets, interesados; el japonés ofrece un perfil de pelotero que ofrece poder y defensa en primera y tercera base.

White Sox era la opción más intensa por Murakami, las ofertas no llegaron como se esperaba y el ex pelotero de Tokyo Yakult Swallows decidió aceptar la única oferta que le garantizaba: tiempo de juego y proyección a largo plazo. Con 25 años, aún podría ir a la agencia libre en un futuro.

Números de Munetaka Murakami en 2025

Las lesiones marcaron la temporada 2025 de Munetaka Murakami con Tokyo Yakult Swallows en la NPB. Sin embargo, aún con pocos juegos en la temporada registró buenos números; convirtiéndolo en un perfil interesante para las Grandes Ligas de cara a 2026.

Números de Murakami en 2025:

- 69 juegos, 220 turnos, 40 anotadas, 63 hits, 10 dobles, 24 jonrones, 52 impulsadas, 5 bases robadas, 38 boletos, 71 ponches, .286 promedio, .392 OBP, .659 SLG, 1.051 OPS