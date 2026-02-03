Ganador de "La casa de Alofoke" se integra al equipo de "El Gordo y la Flaca"

Suscríbete a nuestros canales

Tras ganar el popular reality de “La Casa de Alofoke”, el influencer dominicano Andy de la Cruz, mejor conocido como La Fruta, se abre camino en la televisión. Y es que, se ha confirmado que el hombre es parte del popular show de entretenimiento “El Gordo y la Flaca”.

El creador de contenido que tiene enorme popularidad en las redes sociales, fue confirmado para el programa matutino que conduce Lili Estefan y Raúl de Molina.

Labor de La Fruta

El hombre que acumula 2,8 millones de seguidores en Instagram, se encuentra realizando diversos reportajes y encuestas desde el Bronx, Nueva York.

La Fruta lleva a las pantallas temas de entrenamiento, actualidad y la voz de la comunidad latina que residen en el Bronx, en su mayoría residentes dominicanos.

Recordemos que el show de Univisión, transmitido por primera vez en 1998, tiene a otras figuras importantes dominicanas como Clarissa Molina y Gelena Solano.

Primer reportaje

Está semana el hombre comenzó oficialmente en el show, teniendo su primer reportaje preguntando a las personas sobre las suegras.

Con su estilo único, alegre y cercano, ha logrado cautivar a la audiencia y a sus compatriotas que han celebrado su llegada al programa de farándula más longevo de la televisión latina.

“LA GLORIA ES DE DIOS MI VIEJO @elgordoylaflaca bienvenido mi Viejo”, ha escrito el dominicano en Instagram.