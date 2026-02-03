Aqueduct bajo la lupa: Conoce los primeros favoritos del Morning Line para la jornada del Withers Stakes

Tras la suspensión de la semana anterior, el hipódromo de Aqueduct celebrará este viernes 6 de febrero las cinco competencias selectivas originalmente pautadas para finales de enero. La jornada tendrá como plato fuerte el Withers Stakes, prueba en 1 1/8 millas (1,800 metros) que otorga 20 puntos al ganador en el camino a las rosas.
NOTAS RELACIONADAS
El experto handicapper del óvalo neoyorquino, David Aragona, publicó las cotizaciones matutinas. Los siguientes ejemplares como los principales aspirantes:
Ottinho: El rival a vencer en el Withers Stakes
El hijo de Quality Road, perteneciente al establo de Chad Brown, ha sido fijado como el favorito de la prueba central con una gabela de 9-5. Bajo la conducción del panameño José Lezcano, Ottinho buscará ratificar la excelente impresión dejada el pasado 31 de diciembre, cuando ganó un Maiden Special Weight en una milla con registro de 1:35.80 defendiendo los colores de Three Chimneys Farm.
Panorama de los otros Stakes de la jornada
- Interborough Stakes ($135,000): En la segunda carrera del programa, Lucille Ball surge como la gran favorita del día. Con la monta de Manuel Franco, la yegua ostenta una proporción de 4-5 frente a cinco rivales en el recorrido de 1,400 metros.
- Toboggan Stakes ($150,000): Pautado como la cuarta competencia, tiene a Doc Sullivan (número 1) como el primer candidato con 5-2. El entrenado por John Ortiz llega en racha tras ganar sus dos últimas salidas, incluyendo el Alex M. Robb Stakes en diciembre.
- Ladies Stakes ($135,000): En la sexta prueba de la tarde, Weigh the Risk acapara el favoritismo con una cotización de 2-5. Otra presentada por Chad Brown que contará con los servicios de Manuel Franco, la hija de Mendelssohn busca su tercera victoria consecutiva.
- Ruthless Stakes ($135,000): Como antesala al Withers, las potras de tres años se medirán en esta selectiva donde Two Bits, pupila de Amelia Green, figura como la favorita con 2-1 bajo la guía del boricua Jaime Rodríguez.