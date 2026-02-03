Aqueduct bajo la lupa: Conoce los primeros favoritos del Morning Line para la jornada del Withers Stakes

Suscríbete a nuestros canales

Tras la suspensión de la semana anterior, el hipódromo de Aqueduct celebrará este viernes 6 de febrero las cinco competencias selectivas originalmente pautadas para finales de enero. La jornada tendrá como plato fuerte el Withers Stakes, prueba en 1 1/8 millas (1,800 metros) que otorga 20 puntos al ganador en el camino a las rosas.

El experto handicapper del óvalo neoyorquino, David Aragona, publicó las cotizaciones matutinas. Los siguientes ejemplares como los principales aspirantes:

Ottinho: El rival a vencer en el Withers Stakes

El hijo de Quality Road, perteneciente al establo de Chad Brown, ha sido fijado como el favorito de la prueba central con una gabela de 9-5. Bajo la conducción del panameño José Lezcano, Ottinho buscará ratificar la excelente impresión dejada el pasado 31 de diciembre, cuando ganó un Maiden Special Weight en una milla con registro de 1:35.80 defendiendo los colores de Three Chimneys Farm.

Panorama de los otros Stakes de la jornada