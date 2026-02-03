¡Directo a la taquilla! Lucille Ball, anda en el aire para ganar el Interborough Stakes de $135 mil en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes 6 de febrero el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, en New York, programó un espectáculo de once competencias que inician la 12:45 p.m., en la que incluyó el Interborough de $135,000 en distancia de 1.400 metros en pista de arena, para yeguas de 4 y más años.

Esta carrera atrajo a seis yeguas adultas que buscarán permanecer en la NYRA para las mejores pruebas clasificadas a lo largo de la presente zafra. Entre ellas la invicta en dos presentaciones Lucille Ball, propiedad de Gary Barber que entrena Chris Englehart con la monta de Kendrick Carmouche.

Aqueduct: Lucille Ball a defender su invicto en el Interborough de $135,000

Lucille Ball, propiedad de Gary Barber, Pantofel Stable y Wachtel Stable, tiene marca de 2 de 2 y sube de clase para el Interborough de $135,000 del sábado, un sprint de siete furlongs (1.400 metros) para yeguas mayores, en Aqueduct Racetrack.

Entrenada por Chris Englehart, Lucille Ball regresó tras 14 meses de inactividad para senda victoria en su última participación el 2 de enero, en este mismo circuito. La hija de Lord Nelson, de 4 años, consiguió esa victoria de punta a punta con parciales de 22.61, 46.33 y 1:10.78, para conseguir el triunfo en crono de 1:17.27 en los 6 1/2 furlongs (1.300 metros). Esta actuación le valió una Figura de Velocidad Beyer de 109, la mejor de su carrera y de la pista.

Su máxima rival se encuentra, Stonewall Star, con la monta de Jaime Rodríguez, para el entrenador Horacio De Paz, ella viene de arribar quinta en el Go For Wand Stakes el 13 de diciembre. Stonewall Star, ha ganado cinco carreras de stakes con un récord general de 6 victorias en 20 presentaciones con ganancias de $513,398.

Como tercera firme candidata está Sultry Lass, con la monta de Mychel Sanchez, para la entrenadora Brittany Russell. Es una veterana corredora de seis años que llega a este evento con cuatro victorias.

La nómina del Interborough Stakes de $135,000 en 1.400 metros, la completan: Just Katherine, Her Laugh y Ourdaydreaminggirl. Esta prueba fue reservada para la segunda carrera de la programación e inicia a las 1:14 p.m. hora venezolana.