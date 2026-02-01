Crisis en el Clásico Mundial: El seguro de los jugadores pone en jaque al torneo

Suscríbete a nuestros canales

La actual controversia en torno a las pólizas de seguro para los jugadores del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) está generando un caos administrativo que podría forzar cambios de último minuto en los rosters oficiales. Lo que comenzó como un trámite burocrático se ha transformado en una crisis institucional que amenaza la participación de potencias caribeñas.

La postura radical de Puerto Rico

El sábado por la mañana, la tensión alcanzó su punto máximo tras confirmarse la baja del capitán puertorriqueño Francisco Lindor. Al campocorto se le negó la cobertura del seguro, lo que provocó una reacción inmediata del Dr. José Quiles, presidente de la Federación Puertorriqueña de Béisbol. Quiles criticó duramente los requisitos de participación y sugirió que los problemas de aseguramiento están afectando desproporcionadamente a su delegación.

Puerto Rico, que será anfitrión del Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, ha puesto su participación en duda. "Estamos considerando no participar en esta edición. Si no jugamos en igualdad de condiciones, no participaremos. Es una decisión casi tomada", declaró Quiles al periodista Jay Fonseca.

Según reportes de Shawn Spradling, la federación ya ha emitido una advertencia formal a los organizadores, supeditando su asistencia a una resolución favorable en los próximos días.

El complejo sistema de seguros de MLB

Para entender el conflicto, es necesario comprender cómo funciona la protección financiera en este torneo. Todo se reduce a los "salarios garantizados". Para que un jugador perteneciente al roster de 40 de las Grandes Ligas (MLB) reciba el permiso de participar, debe contar con un seguro que garantice su contrato en caso de lesión.

En el caso de Lindor, la negativa se debe a una cirugía de codo realizada en octubre pasado. Aunque los Mets de Nueva York han confirmado que el jugador de 32 años está listo para los entrenamientos de primavera, la aseguradora del CMB considera que el riesgo es demasiado alto para un torneo de alta intensidad.

Bajas sensibles y una nueva regla por edad

Puerto Rico no es el único país afectado. La lista de ausencias por motivos de seguro o presión de los equipos incluye a figuras como Carlos Correa, Víctor Caratini y Jovani Morán. Por su parte, Venezuela ha perdido piezas clave como el camarero José Altuve y el campocorto Miguel Rojas.

En el caso de Rojas, quien cumplirá 37 años en febrero, la situación ha generado indignación debido a una nueva política vigente a partir de esta edición: el seguro ya no cubre a jugadores de 37 años o más. Esta normativa ha dejado al veterano fuera de lo que probablemente sería su última oportunidad de representar a su país antes de su retiro.

¿Un sesgo contra Latinoamérica?

La frustración entre los jugadores latinos es palpable. Miguel Rojas expresó abiertamente su descontento durante el Dodgers FanFest: "¿Por qué esto solo sucede con nuestros países como Venezuela, Puerto Rico y Dominicana? No veo que eso pase con Estados Unidos o Japón", cuestionó el jugador.

A pesar de que los organizadores del CMB aseguran que el proceso de investigación de elegibilidad es estándar para todos los equipos, la percepción de un trato desigual persiste. El tiempo se agota para las federaciones, ya que las listas completas de los equipos se anunciarán oficialmente el 5 de febrero a las 7 p. m. (hora del Este de EEUU), apenas dos días después de la fecha límite para la presentación de los rosters definitivos.

El éxito del torneo depende ahora de las negociaciones de último minuto entre la MLB, el sindicato de jugadores y las empresas aseguradoras para evitar que el Clásico pierda a sus mayores estrellas antes del primer lanzamiento.