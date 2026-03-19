Europa League: Así quedaron los cruces para los cuartos de final

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La vuelta de los octavos de final en la UEFA Europa League han tenido lugar y acción este jueves 19 de marzo en distintos escenarios del 'Viejo Continente' y ya se conocen algunos cruces, en los que destacan los equipos españoles.

La clasificación más emotiva la protagonizó el Betis de España, que pudo ser capaz de remontar el 1-0 de la ida y firmar una goleada de ensueño ante su gente (4-0), que además tuvo tinte histórico por ser la primera vez en sus casi 120 años de creación que se han clasificado para los cuartos de final de la UEFA Europa League.

Ahora, el siguiente escollo de los béticos está en Portugal con el Braga, que será su próximo rival en el camino. El otro gran equipo español que salió el ruedo este jueves y consiguió avanzar fue el Celta de Vigo.

El cuadro de Vigo alcanzó un importante triunfo de visitante en el Groupama Stadium, la casa Lyon, con pizarra final de 0-2, tras los tantos de Javi Rueda al 61' y Ferran Jutglà al 90+2, que dejaron el global definitivo en 3-1 para la oncena española. El siguiente rival de los dirigidos por Giráldez será el Friburgo, que goleó al Genk (5-1).

El resto de cruces de la Europa League

La jornada no cerró en los duelos antes mencionados, porque en el resto de cruces también hay que contar lo que le depara al segundo certamen europeo más importante a nivel de clubes.

El Nottingham Forest avanzó con angustia ante el FC Midtjylland, en una serie que se definió desde el circulo del penal. La ida había quedado 0-1 y en la vuelta la oncena inglesa obtuvo el 1-2 que llevó el careo hasta los 11 pasos; instancia donde dejaron definición de 3-0.

El rival del Nottingahm será Porto, que hizo los deberes contra el Stuttgart y ganó la vuelta 2-0, antes habiéndose llevado la ida 0-2, ahora se medirá contra.

Por su parte, Aston Villa jugará la siguiente instancia de Europa League ante Bologna. Los ingleses dejaron en el camino a Lille, mientras los rojiazules acabaron con el paso de la Roma.