Dictamen tomado: Irán notifica al mundo su decisión sobre el Mundial 2026

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El Mundial 2026 se acerca cada vez más y un tema seguía en el tintero, que no es otro al de Irán y su participación en el certamen, en medio de las tensiones bélicas con Estados Unidos, una de las tres sedes de esta edición.

Las dudas sobre la participación iraní en la Copa del Mundo se hizo presente después que Ahmad Donymali, ministro del deporte en ese país, dejara en entredicho la participación de su combinado.

Sin embargo, este 19 de marzo ha habido una decisión, que además proviene de la propia federación iraní de fútbol, en voz de su presidente, Mehdi Taj, quien confirmó la presencia de su equipo nacional.

Al mismo tiempo, dejó una frase muy peculiar en sus declaraciones por enviar un mensaje directo a los Estados Unidos: "Nos prepararemos para la Copa del Mundo. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo".

Irán no quiere jugar en Estados Unidos

En el cronograma actual del máximo evento del balompié está previsto que los iraníes jueguen sus compromisos iniciales en suelo estadounidense y, particularmente, este punto es el que señalan desde Irán.

El país árabe desea que sus compromisos sean modificados en sedes y puedan jugarse en México, una idea que no está confirmada por la FIFA, quien sigue dando garantías de seguridad y ha mantenido el cronograma actual del torneo.

Con esta noticia parece haber quedado atrás el debate sobre la presencia de Irán en el Mundial 2026, a la que se ganaron dentro del campo el derecho a participar.