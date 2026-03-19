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Irán ejecuta a joven atleta tras protestas contra el régimen

Saleh Mohammadi, luchador de 19 años, fue acusado en enero de apuñalar a un policía durante las protestas en Irán

Por

Theoscar Mogollón González
Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 06:36 pm
Irán ejecuta a joven atleta tras protestas contra el régimen
Foto: Cortesía
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Durante este jueves se dio a conocer la noticia de que el gobierno de Irán ejecutó a Saleh Mohammadi, un luchador internacional de apenas 19 años, luego de ser vinculado con la muerte de un policía durante las protestas contra el régimen del ya desaparecido líder Ali Jameneí.

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El deportista fue detenido el 15 de enero en la ciudad de Qom por, según las autoridades, haber apuñalado a un agente durante una manifestación el 8 de enero. Además, junto a él, el régimen iraní ejecutó a otras dos personas en la horca de la prisión de Qom.

"Los tres condenados fueron ahorcados en la ciudad de Qom tras ser declarados culpables de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos", informó la agencia Mizan, afiliada a la judicatura de la República Islámica.

Saleh Mohammadi llegó a representar a su país en torneos como la Copa Saytev en Rusia, en 2024. Según distintas organizaciones humanitarias, el joven atleta denunció que se le forzó a confesarse culpable al ser torturado. Tiempo después, Iran Human Rights informó que se retractó de dicha confesión.

En el fallo del tribunal se recoge que su ejecución, además, estaba justificada por “hostilidad contra Dios” y por actuar como informante para países hostiles a Irán.

Por su parte, el departamento de Estado de Estados Unidos habría realizado una advertencia al régimen iraní para que respetara la vida de Saleh Mohammadi, así como de otros luchadores tanto de Irán como estadounidenses. No obstante, las autoridades judiciales no dieron marcha atrás con la sentencia.

 

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