Adiós al sueño mundialista: A Coruña oficializa su renuncia al Mundial 2030

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Lo que comenzó como una ilusión compartida por toda una ciudad y el deportivismo, ha terminado en un sonoro portazo administrativo. A Coruña ha renunciado oficialmente a ser sede del Mundial 2030, confirmando que el Estadio Municipal de Riazor no formará parte del elenco de estadios que acogerán la competición organizada conjuntamente por España, Portugal y Marruecos.

El fin de un ambicioso proyecto

La candidatura coruñesa, que prometía una transformación integral del estadio y de su entorno para cumplir con las exigentes normativas de la FIFA (incluyendo un aumento de aforo hasta los 45.000 asientos), no ha logrado superar los obstáculos financieros y técnicos que planteaba el proyecto.

A pesar del optimismo inicial, las tensiones entre las administraciones locales, la falta de consenso sobre la financiación de las obras y los ajustados plazos impuestos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han inclinado la balanza hacia la retirada.

Las claves de la renuncia

La exigencia de la FIFA: Las condiciones para ser sede "Élite" requerían una inversión millonaria que comprometía las arcas públicas a largo plazo.

Incertidumbre en la reforma: La imposibilidad de garantizar la financiación total del nuevo Riazor antes de la fecha límite de ratificación de sedes.

El impacto en el club: Las dudas sobre cómo las obras afectarían al calendario del Deportivo de La Coruña durante varias temporadas.

Un golpe para el deporte gallego

Con la salida de A Coruña, Galicia pierde su oportunidad de oro para situarse en el escaparate global del fútbol. Riazor, un estadio con historia mundialista (sede en el Mundial de 1982), no repetirá la hazaña 48 años después.

Esta renuncia deja el camino libre a otras sedes españolas que ya han asegurado sus compromisos financieros, redibujando el mapa de un Mundial que, finalmente, no pasará por la ciudad herculina.