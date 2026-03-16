Irán no cierra la puerta al Mundial 2026

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No todo está dicho sobre Irán y el Mundial 2026. En los días más recientes, el propio gobierno iraní dejó caer la posibilidad de bajarse de la cita mundialista, a raíz del conflicto bélico con Estados Unidos, una de las sedes, sin embargo, ahora mismo otras voces apuntan en dirección contraria.

Justamente, esta versión no viene de cualquier organismo, sino de la propia Confederación Asiática de Fútbol, que fue tajante en su versión: "Hasta donde sabemos, Irán va a jugar".

Así lo dijo Windsor John, secretario general de la entidad, en una conferencia en Kuala Lumpur en las que agregó: "Son miembros nuestros, queremos que jueguen”.

“Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación de Irán la que debe decidir si juega y, hasta el día de hoy, la federación nos dijo que van al Mundial”, dijo.

Opiniones encontradas sobre Irán

Si algo está causando todo este revuelo son las declaraciones del propio ministro de deportes en el país árabe, Ahmad Doyanmali, quien no escatimó en asegurar que su selección no disputaría la Copa del Mundo por su guerra con Estados Unidos e Israel.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder (Alí Jamenei), no hay condiciones de que podamos participar”, comentó. Y agregó: “Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de competir de esta manera”.

A su vez, en ese contexto también apareció el propio presidente estadounidense, Donald Trump, quien expresó que "la Selección de Irán es bienvenida", al tiempo que advirtió: "Pero realmente no creo que sea apropiado que estén, por su propia vida y seguridad”.

Esas palabras fueron respondidas por la asociación iraní que lanzó la papa caliente a la FIFA en su rol de organizador del Mundial 2026 y garante de su participación.