La Vinotinto

La Vinotinto Femenina ya conoce las fechas para buscar el cupo al Mundial

Las dirigidas por Ricardo Belli se medirán a Colombia, Argentina y Bolivia en los próximos partidos

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Carlos Mora
Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 12:15 pm
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La ilusión mundialista está más viva que nunca. La Selección Absoluta Femenina de Venezuela, bajo la dirección técnica de Ricardo Belli, se prepara para encarar la recta final de la Conmebol Liga de Naciones, un torneo que reparte dos cupos directos a la cita máxima y dos boletos al torneo de repechaje.

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Tras un inicio sólido, Venezuela llega a esta etapa en una posición privilegiada: primer lugar de la clasificación con ocho puntos en cuatro partidos disputados (dos victorias y dos empates).

El objetivo de la Vinotinto Femenina parte por mantener la regularidad y sellar el pase directo sin depender de la repesca, a la Copa del Mundo Brasil 2027.

El calendario de las "chamas"

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha confirmado los escenarios y horarios para los próximos tres encuentros cruciales.

Rival Fecha Hora (VEN) Estadio Condición
Colombia 10 de abril 9:00 PM Pascual Guerrero Visitante
Argentina 14 de abril 7:00 PM Metropolitano de Lara Local
Bolivia 18 de abril 7:00 PM Metropolitano de Lara Local

Cabe destacar que la última jornada de las eliminatorias mundialistas para Venezuela será ante Uruguay, el próximo 9 de junio en condición de visitante.

El fortín de la Vinotinto

Para los duelos ante la "Albiceleste" y la "Verde", el combinado nacional contará con el calor de su gente en Barquisimeto.

La FVF anunció que la venta de entradas ya está abierta, haciendo un llamado a la fanaticada para llenar las gradas y apoyar a un grupo de jugadoras que busca hacer historia.

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