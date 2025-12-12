Vinotinto femenia mete miedo en el ranking FIFA

Suscríbete a nuestros canales

Luego de la última fecha de eliminatorias mundialistas para las selecciones femeninas, este jueves 11 de diciembre, el máximo ente del fútbol se actualizó el ranking FIFA, donde la Vinotinto tuvo un gran ascenso luego de su buen inicio en la Liga de Naciones de la Conmebol para el Mundial de 2027.

Mejor puesto de la historia

La selección de Venezuela subió cuatro puestos en el ranking FIFA femenino para ubicarse en el puesto 42 del planeta, el cual no solo es su mejor puesto durante 2025 sino que también es la mejor ubicación de la historia para el combinado abosoluto. Además, es la cuarta mejor rankeada entre los países integrantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El ranking FIFA lo comanda el combinado de España, seguido de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Suecia completan el top cinco del mundo. Mientras que Brasil es la mejor ubicada de Conmebol en el sexto lugar.

Venezuela hace ruido en Conmebol

La selección de Venezuela dio una campanada sobre el segundo semestre, especifícamente en la Liga de Naciones Femenina, ya que luego de cuatro jornadas, el conjunto nacional lidera la tabla de posiciones con dos triunfos y dos empates, marcó ocho goles y solo permitió uno.

Además, la Vinotinto llegó a cuatro vallas invictas en los ocho partidos disputados durante el 2025 en competencias Conmebol (Copa América y Liga de Naciones Femenina).

A nivel individual, detacan la puntería de las delanteras Gabriela García y Enyer Higuera, quienes fueron las goleadoras de Venezuela durante el comienzo de la Liga de Naciones con dos tantos cada uno. Mientras que en el renglón de asistencias, Deyna Castellanos, se ubica en la segunda posición de Sudamérica con dos pases a gol, además de una anotación frente Perú.