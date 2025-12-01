La Vinotinto femenina quiere cerrar el año dentro de la clasificación al Mundial 2027

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto femenina salió al terreno de juego el pasado viernes 28 de noviembre en la Liga de Naciones de la Conmebol contra Ecuador, en medio de la tercera jornada de estas eliminatorias al Mundial Femenino de Brasil 2027.

En el cotejo, las dirigidas por Ricardo Belli no pasaron del empate a cero con sus rivales, más allá de verse superiores en muchos tramos del compromiso y pudiendo incluso haber sumado los tres puntos de contar con mejor acierto de cara al gol.

Sin embargo, pasada la página del duelo con las ecuatorianas, las criollas tienen que seguir mirando al frente, sobre todo para cuidar lo que hoy tienen en sus manos, que no es otra cosa que una gran ubicación en la tabla de posiciones.

Las venezolanas ahora mismo son segundas en las eliminatorias, tras un registro de cinco puntos, dos menos que el equipo líder en tres fechas: Colombia. Esa posición otorga la clasificación directa a la Copa del Mundo, en un premundial donde los otros dos cupos se dirimen en un repechaje.

¿Cuándo vuelve a jugar la Vinotinto femenina en las eliminatorias?

No queda tiempo para lamentaciones en el elenco nacional, toca mirar para adelante y en lo siguiente en el calendario de la Liga de Naciones de la Conmebol, en esto las criollas ya conocen su rival y las condiciones.

El siguiente partido está muy cerca y la programación dicta que será este 2 de diciembre contra Perú como el rival de turno en la venidera fecha (la cuarta).

Con ese partido las jugadores del elenco nacional cerrarán el año futbolístico del combinado y darán la pausa al premundial, un camino que se retomaría ya en 2026 durante el mes de abril, cuando la Vinotinto dispute un duelo clave por la cima de la tabla, nada más y nada menos que con Colombia.