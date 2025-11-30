La Vinotinto pelea la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela volvió a la acción este viernes 28 de noviembre y el reto en el camino fue un duro encuentro ante el combinado de Ecuador, cumpliendo con la tercera fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol.

La Vinotinto femenina se quedó con el mal sabor de boca de haber hecho méritos suficientes para llevarse los tres puntos en el duelo, sin embargo el careo no pasó de un empató a cero goles en su visita en el estadio Olímpico Atahualpa, de la ciudad de Quito.

Ahora bien, en medio de todo, viendo el vaso medio lleno después del duelo con las ecuatorianas, quedó sobre la mesa un hecho importante en este torneo que sirve como clasificatorio para el Mundial Femenino de Brasil 2027.

Se trata de la ubicación venezolana en la tabla de posiciones, que puede ser privilegiada a estas alturas del recorrido. Y es que, las criollas son segundas en la tabla de posiciones con una suma de cinco puntos, hasta el momento con menor cantidad en unidades que Colombia, que acumuló siete.

¿Cómo ha sido el recorrido de la Vinotinto en las eliminatorias?

El accionar del conjunto dirigido por el brasilero Ricardo Belli puede entenderse de dos manera. Por un lado, se destaca el juego de las muchachas, pero en el otro queda la nota gris de saber que una mejor puntería pudo haber dado el pleno de goles en el torneo.

Por ejemplo, en el debut de las chicas en este premundial, jugando en casa, en el Estadio Metropolitano de Lara, también igualaron a cero, aunque luego se logró un gran resultado a domicilio contra Paraguay (1-2).

Ahora bien, cerca de la Vinotinto en la misma tabla de posiciones está Chile y Ecuador, con un registro de cuatro puntos, mientras Perú y Paraguay suman hasta el momento tres unidades.