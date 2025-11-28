Yeferson Soteldo volvió a dar una asistencia: ¿Cuánto tiempo tenía que no lo hacía?

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de este jueves 27 de noviembre un venezolano fue noticia en el partido de su equipo. Se trata de Yeferson Soteldo, quien participó en el triunfo de Fluminense y rompió una sequía particular.

El extremo criollo ingresó al terreno de juego al minuto 79' del compromiso en sustitución de Agustín Canobbio, en sus minutos en el encuentro pudo dejar su nombre en las estadísticas del marcador, pues asistió en el sexto y último gol del cotejo.

Lo peculiar de este apunte es que 'Manzanita' no dejaba un pase de gol desde hace algunos meses. Específicamente desde el mes febrero de 2025 en un compromiso ante el mismo Sao Pablo.

A su vez, otro aspecto que resaltó del fin de su sequía en asistencias es que justo al momento de entregar el pase a Kevir Serna, quien lo marcaba era otro venezolano: Nahuel Ferraresi.

¿Desde cuándo Yeferson Soteldo no anota un gol?

Fuera del resultado y la victoria para el equipo del criollo, hay un detalle que sigue empañando el presente del habilidoso extremo y que no deja de ser un tema de conversación últimamente.

Justamente, todo está atado a su sequía estadística, pero en la generación de goles, que ya suma un importante periodo en el que no ha visto positivamente sus intentos con las redes contrarias, pese a sus conocidas condiciones para generar peligro.

Para encontrar los registros de esta anotación habría que tirar de hemeroteca y remontarnos al 2024, cuando vistiendo los colores de Gremio -donde se encontraba cedido por Santos- firmó uno de los tres goles con los que los suyos ganaron a Atlético Clube Goianiense el 26 de octubre.

El siguiente duelo en el que podría jugar Yeferson Soteldo está programado para el 2 de diciembre, cuando Fluminense enfrente al equipo más reciente en el que jugó el criollo, Gremio.