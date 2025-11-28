Conoce el posible XI de la Vinotinto femenina ante Ecuador

Suscríbete a nuestros canales

El encuentro de la Liga de Naciones Femenina CONMEBOL ante Ecuador es crucial para las aspiraciones mundialistas, por lo que se espera que el seleccionador Ricardo Belli opte por una formación 4-3-3 o 4-2-3-1 buscando solidez defensiva y contundencia en el ataque.

Basado en las jugadoras referentes, la reciente convocatoria y la necesidad de puntos, este es el posible once titular:

En el arco, la guardameta indiscutible es Nayluisa Cáceres, quien actualmente milita en el UDG Tenerife de España.

La línea defensiva de cuatro estaría compuesta por Michelle Romero (Calgary Wild FC, CAN) en el lateral derecho, y Raiderlin Carrasco (Levante UD, ESP) ocupando el izquierdo. La dupla de centrales de confianza sería la experimentada Yenifer Giménez (Servette FC, SUI) y Barbara Martinez (UDG Tenerife de España).

En el mediocampo, Belli buscaría el equilibrio con un trivote de alta calidad. La contención estaría a cargo de Dayana Rodríguez, reciente campeona con Corinthians de Brasil. En la creación y el despliegue ofensivo se ubicarían Daniuska Rodriguez (Club Union Torrense ,POR) y la figura del Atlético de Madrid español, Gabriela García.

Finalmente, el ataque sería liderado por la capitana y máxima referente del equipo, Deyna Castellanos (Portland Thorns, USA), posicionada probablemente como una de las extremos. El tridente se completaría con la velocidad de Bárbara Olivieri (Tigres, MEX) y la referencia en punta de Mariana Speckmaier (Durham, ING).