Convocatoria vinotinto femenina para la fecha 3 y 4 de la Liga de Naciones

El director técnico Ricardo Belli dio a conocer las 27 jugadoras para afrontar las jornadas 3 y 4 de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, que deberán disputar el 28 de noviembre y el 02 de diciembre respectivamente.
El estratega nacional ha reunido una convocatoria de experiencia internacional y juventud, destacando la presencia de figuras clave y el talento de las nuevas generaciones que ya brillan en el exterior y en la liga local.
Porteras
- Nayluisa Cásseres
- Valeria Rebanales
- Yessica Velásquez
Defensa
- Michelle Romero
- Yenifer Giménez
- Barbara Martínez
- Sonia O’neill
- Raiderlin Carrasco
- Sabrina Araujo - Elorza
- Gilary Díaz
- Verónica Herrera
Mediocampo
- Gabriela Garcia
- Daniuska Rodríguez
- Dayana Rodríguez
- Melanie Chirinos
- Lourdes Moreno
- Floriangel Apóstol
- Gellinott Reyes
Delanteras
- Deyna Castellanos
- Enyerliannys Higuera
- Mariana Speckmaier
- Barbara Olivieri
- Génesis Flórez
- Ailing Herrera
- Génesis Hernández
- Marielbis Gutiérrez