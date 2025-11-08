Vinotinto

Convocatoria vinotinto femenina para la fecha 3 y 4 de la Liga de Naciones

El estratega nacional ha reunido una convocatoria de experiencia internacional y juventud

Por

Oriana Garcia
Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 10:23 am
Foto cortesía
El director técnico Ricardo Belli dio a conocer las 27 jugadoras para afrontar las jornadas 3 y 4 de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, que deberán disputar el 28 de noviembre y el 02 de diciembre respectivamente.

El estratega nacional ha reunido una convocatoria de experiencia internacional y juventud, destacando la presencia de figuras clave y el talento de las nuevas generaciones que ya brillan en el exterior y en la liga local.

Porteras 

  • Nayluisa Cásseres 
  • Valeria Rebanales 
  • Yessica Velásquez

Defensa 

  • Michelle Romero 
  • Yenifer Giménez 
  • Barbara Martínez 
  • Sonia O’neill 
  • Raiderlin Carrasco 
  • Sabrina Araujo - Elorza 
  • Gilary Díaz 
  • Verónica Herrera 

Mediocampo

  • Gabriela Garcia 
  • Daniuska Rodríguez 
  • Dayana Rodríguez 
  • Melanie Chirinos 
  • Lourdes Moreno 
  • Floriangel Apóstol 
  • Gellinott Reyes 

Delanteras 

  • Deyna Castellanos 
  • Enyerliannys Higuera 
  • Mariana Speckmaier 
  • Barbara Olivieri 
  • Génesis Flórez 
  • Ailing Herrera 
  • Génesis Hernández 
  • Marielbis Gutiérrez

Sabado 08 de Noviembre de 2025
