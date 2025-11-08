Convocatoria vinotinto femenina para la fecha 3 y 4 de la Liga de Naciones

Suscríbete a nuestros canales

El director técnico Ricardo Belli dio a conocer las 27 jugadoras para afrontar las jornadas 3 y 4 de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, que deberán disputar el 28 de noviembre y el 02 de diciembre respectivamente.

El estratega nacional ha reunido una convocatoria de experiencia internacional y juventud, destacando la presencia de figuras clave y el talento de las nuevas generaciones que ya brillan en el exterior y en la liga local.

Porteras

Nayluisa Cásseres

Valeria Rebanales

Yessica Velásquez

Defensa

Michelle Romero

Yenifer Giménez

Barbara Martínez

Sonia O’neill

Raiderlin Carrasco

Sabrina Araujo - Elorza

Gilary Díaz

Verónica Herrera

Mediocampo

Gabriela Garcia

Daniuska Rodríguez

Dayana Rodríguez

Melanie Chirinos

Lourdes Moreno

Floriangel Apóstol

Gellinott Reyes

Delanteras