Juan Carlos Ávila: Comparte un sentido mensaje sobre su gran desafío pendiente en Venezuela

Las autoridades del hipódromo de Tampa Bay Downs decidieron galardonar al destacado entrenador venezolano Juan Carlos Ávila el pasado sábado 20 de diciembre. El reconocimiento premia el buen desempeño de Ávila durante el mes, una actuación que lo mantiene como líder en este meeting que apenas comienza. El galardón es un testimonio del excelente trabajo que realiza el venezolano en el circuito de Florida.

El trainer acumula números impresionantes en este encuentro aún temprano. Registra un total de 27 ejemplares presentados a la fecha. De ese grupo, nueve terminaron primeros, cinco segundos y dos terceros. Este índice de efectividad superior al 33% confirma el excelente momento que vive el preparador venezolano y su gran acierto en la selección de carreras para sus pupilos.

Ávila acumula un total de 289 triunfos de por vida en Estados Unidos. De esa cifra global, 49 victorias corresponden a esta temporada, un número que subraya su consistencia y habilidad. Juan Carlos Ávila mantiene un ritmo de trabajo notable que promete una temporada muy exitosa en Tampa Bay y durante el desarrollo del meetings.

La Emotiva Reacción del Entrenador

Posteriormente, el entrenador reaccionó a una publicación realizada por la cuenta de Gaceta Hípica en Instagram. Ávila agradeció el reconocimiento y compartió sus sentimientos tras su reciente regreso de Venezuela:

"Muchas gracias por la reseña, ya de regreso al trabajo con muchas ganas de mantener la racha. A pesar de volver a disfrutar mucho la estadía en mi tierra, les aseguro que mi nivel de competitividad es muy alto aún y me vine con mucha tristeza de no lograr pasar la raya de primero. Espero tenga una nueva oportunidad más adelante. Gracias a todos por ese compartir y por ese cariño tan grande que recibí de todos."

Las palabras del entrenador demuestran su compromiso total con el trabajo en Estados Unidos, la nostalgia por su país y, sobre todo, su inquebrantable deseo de obtener un logro específico. Este factor competitivo es clave para entender el éxito constante de Juan Carlos Ávila en el entrenamiento de caballos de carrera.