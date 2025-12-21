Juan Carlos Ávila lidera el meeting de Tampa Bay Downs y recibe galardón

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador venezolano Juan Carlos Ávila continúa con su gran compromiso, vasto conocimiento y probada responsabilidad en los principales hipódromos de Estados Unidos. Ávila, que hace poco visitó La Rinconada, sumó otro triunfo a su historial, una presencia que siempre resulta enriquecedora para los aficionados hípicos del país.

Desde el año 2005, el preparador mantiene una participación activa en los mejores óvalos de Norteamérica. Allí, aplica toda su experiencia y pone en práctica sus conocimientos con cada purasangre que llega a su cuadra. Este esfuerzo le valió el mérito de alcanzar 289 triunfos de por vida en esas fronteras.

Mi Bella Genio Conquista la Tercera Carrera: Jornada Sabatina

La jornada hípica de ayer en Tampa Bay Downs ofreció un programa de nueve competencias. En la tercera carrera, un Claiming con premio de $16,000, el entrenador criollo presentó a la yegua Mi Bella Genio.

La alazana resultó la ganadora de la prueba. Mi Bella Genio llegó a la meta bajo la monta del jinete criollo Sammy Camacho, consiguió su segunda victoria en solo siete presentaciones y estableció un tiempo final de 1:24.61. En taquilla, la yegua dejó un dividendo de $8.40 a ganador, $4.40 el place y $3.00 el show.

Reconocimiento al Liderazgo de Ávila: Tampa Bay Downs

Luego de este triunfo, las autoridades de Tampa Bay Downs decidieron galardonar al destacado entrenador. El reconocimiento premia el buen desempeño de Ávila durante el mes, un desempeño que lo mantiene como líder en este meeting que apenas comienza y esto fue lo que dijo:

En un meeting aún temprano, el trainer acumula números impresionantes. Registra un total de 27 presentados, de los cuales nueve terminaron primeros, cinco segundos y dos terceros. Este índice de efectividad confirma el excelente momento que vive el venezolano.

Al momento de redactar esta nota, el preparador acumula un total de 289 triunfos de por vida. De esa cifra global, 49 victorias corresponden a esta temporada, lo que subraya su consistencia y habilidad en el entrenamiento de caballos de carrera. Ávila mantiene un ritmo de trabajo notable que promete una temporada exitosa en Tampa Bay.