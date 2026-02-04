¡Anthony Davis se marcha a los Wizards en un megatraspaso!

Suscríbete a nuestros canales

La NBA acaba de vivir uno de esos momentos que obligan a detener el reloj. Los Dallas Mavericks han acordado un intercambio masivo con los Washington Wizards, enviando al 10 veces All-Star Anthony Davis a la Conferencia Este.

Este movimiento no solo redefine el futuro inmediato de Dallas, sino que posiciona a Washington como un destino de superestrellas, un giro de guion que pocos vieron venir en esta etapa de la temporada.

Los detalles del canje

La operación, que ya es tendencia mundial, se ha estructurado como una compleja obra de ingeniería deportiva. En el corazón del pacto, los Mavericks envían a la capital un paquete de alto impacto compuesto por el pívot Anthony Davis, junto a los talentosos guardias Jaden Hardy, D'Angelo Russell y Dante Exum.

Como contrapartida, la organización de Texas recibe al veterano alero Khris Middleton, acompañado por las piezas jóvenes AJ Johnson y Malaki Branham, además del interno Marvin Bagley III. El trato se termina de sellar con un importante cargamento de capital para el Draft, consistente en dos selecciones de primera ronda y tres de segunda, asegurando así el futuro a largo plazo de los Mavericks.

A primera vista, desprenderse de un talento generacional como Anthony Davis parece una locura. Sin embargo, la gerencia de los Mavs parece estar priorizando la profundidad y el capital futuro.

Con la llegada de Khris Middleton, Dallas obtiene a un veterano con ADN de campeón y un tiro exterior más consistente para rodear a Cooper Flagg. Además, la adquisición de las cinco selecciones del Draft sugiere que los Mavericks están acumulando munición para un movimiento posterior o para reconstruir con talento joven bajo su control.

Para los Wizards, este es el movimiento más agresivo de la década. Al adquirir a Davis, Washington obtiene un ancla defensiva de élite y un anotador que puede dominar la pintura. Junto a la veteranía de D'Angelo Russell, el equipo de la capital busca salir del sótano de la tabla para convertirse, de la noche a la mañana, en un contendiente serio a los Playoffs.

"Es un cambio de paradigma," comentan analistas cercanos a la liga. "Washington entrega su futuro en selecciones por un presente estelar".

El impacto en el vestuario

La salida de D'Angelo Russell y Jaden Hardy de Dallas también limpia la rotación de guardias, permitiendo que el juego fluya más directamente a través de sus figuras principales. Por otro lado, la pérdida de Middleton será un golpe emocional para el Este, donde era una figura respetada por su entrega.