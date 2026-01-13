Esta figura de Mavericks podría hacerle compañía a Anthony Davis en un traspaso

Suscríbete a nuestros canales

La dinámica del mercado de traspasos de la NBA ha experimentado un giro sísmico en las últimas horas. Tras confirmarse que la estrella de los Dallas Mavericks, Anthony Davis, se someterá a una cirugía para reparar daños en los ligamentos de su mano izquierda, el enfoque de los equipos interesados se ha desplazado hacia otro nombre en la plantilla de Texas: el pívot Daniel Gafford.

Fuentes de la liga indican que Gafford está recibiendo un interés masivo por parte de diversas franquicias que, ante la imposibilidad de contar con Davis de forma inmediata, han identificado en el joven pívot una de las mejores opciones disponibles para reforzar su juego interior antes de la fecha límite de traspasos.

De objetivo secundario a prioridad de mercado

Hasta hace unos días, gran parte de la atención mediática y ejecutiva rodeaba a Anthony Davis. Sin embargo, con un pronóstico médico que lo mantendrá fuera de las canchas durante varios meses, los equipos contendientes han comenzado a "pivotar" sus estrategias.

En este nuevo escenario, Daniel Gafford ha pasado de ser un activo valioso a convertirse, según analistas de la industria, en uno de los mejores pívots disponibles en el mercado.

Equipos de la Conferencia Este y Oeste, que buscan desesperadamente protección de aro y eficiencia en la pintura, ven en Gafford una solución probada y de rendimiento inmediato. Su capacidad para finalizar sobre el aro y su presencia defensiva lo han colocado en el radar de organizaciones que anteriormente pujaban por Davis.

La seguridad de un contrato a largo plazo

Uno de los factores que ha disparado el valor de Gafford es su situación contractual. A diferencia de otros jugadores que entran en la agencia libre próximamente, Gafford tiene contrato vigente hasta el año 2029.

Esta extensión de larga duración representa una seguridad financiera y deportiva para cualquier equipo que decida apostar por él. En un entorno de liga donde el espacio salarial y la continuidad son activos críticos, poseer a un pívot de su calibre bajo control institucional por las próximas tres temporadas y media es una ventaja competitiva que pocos equipos pueden ofrecer en este momento.

El dilema de los Mavericks

Para la gerencia de los Dallas Mavericks, el interés por Gafford plantea un desafío estratégico. Por un lado, el equipo se encuentra en una fase de redefinición tras la lesión de Davis y los cambios en su rotación (incluyendo las ausencias de otros jugadores clave como Dereck Lively II). Por otro lado, la cotización de Gafford nunca ha sido tan alta.