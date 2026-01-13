NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 13 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Seis compromisos serán los protagonistas para la jornada de este martes 13 de enero en la presente temporada de la NBA. Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs harán los honores con el platillo fuerte de la cartelera con su enfrentamiento en el Paycom Center.

En otros escenarios, Phoenix Suns tendrá la oportunidad de quedar en solitario en el quinto puesto de la Conferencia Oeste tras la sorpresiva derrota de Los Angeles Lakers (124x112) ante Sacramento Kings. El equipo de los soles afronta un duelo complicado desde el Kaseya Center ante Miami Heat.

Asimismo, Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets también llamarán la atención con sus desafíos para la venidera cartelera con la intención de acercarse al segundo lugar en la Conferencia Oeste. La tropa de Anthony Edwards visita a Giannis Antetokounmpo y sus Milwaukee Bucks, mientras que, la franquicia de Colorado estarán en la carretera frente a New Orleans Pelicans.

Juegos para hoy en la NBA: 13 DE ENERO