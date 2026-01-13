El parche de la longevidad: LeBron James rinde tributo a su carrera en su año 23 en la NBA

Suscríbete a nuestros canales

LeBron James sigue rompiendo barreras en la historia del deporte. Desde este lunes y hasta el final de la presente campaña, "El Rey" lucirá en su camiseta un parche conmemorativo por su temporada número 23 en la NBA. Esta pieza no solo tiene un valor simbólico, sino que se convertirá en un objeto de deseo para los coleccionistas, ya que será insertada en tarjetas exclusivas tras ser utilizada en juego.

La iniciativa ha sido impulsada por la empresa de coleccionables Topps, que anunció que el debut de este parche ocurrirá precisamente en Sacramento. La elección de la ciudad no es casualidad: fue allí donde un joven LeBron James de 18 años comenzó su legendaria trayectoria profesional en el año 2003.

Un diseño que narra una leyenda de cuatro capítulos

El parche no es un simple número; es un resumen visual de una carrera sin precedentes. Está dividido en cuatro secciones de colores que representan las etapas fundamentales de su vida deportiva: su primer periodo en los Cleveland Cavaliers, su exitosa etapa en el Miami Heat, su regreso triunfal a Cleveland y su capítulo actual con Los Angeles Lakers.

En el centro del diseño destaca el número 23, que simboliza las temporadas que James lleva en activo, rompiendo récords de longevidad en la élite. Además, se observa la silueta de LeBron realizando su icónico ritual del "Chalk Toss" (lanzamiento de magnesio al aire), la ceremonia que ha precedido sus batallas en la duela durante más de dos décadas.

El salto de la duela a las tarjetas "ultra raras"

Lo que hace que esta campaña sea única es el destino final de los parches. Según informó Topps, estas piezas serán retiradas de las camisetas de juego después de cada encuentro para ser procesadas e insertadas en tarjetas de edición limitada. Este tipo de artículos, conocidos en el mundo del coleccionismo como "game-used patches", alcanzan valores astronómicos en el mercado de subastas, especialmente tratándose de un jugador de 41 años que sigue compitiendo al máximo nivel.

James no es el único que porta insignias especiales esta temporada. La NBA ha reforzado su identidad histórica implementando parches de "NBA Debut" para todos los novatos en su primer partido, así como distintivos para los ganadores de premios individuales como el MVP, Novato del Año y Mejor Defensor.

Sin embargo, el parche de la temporada 23 de LeBron se mantiene como una distinción única, celebrando a un atleta que ha logrado mantenerse en la cima durante tres décadas diferentes.