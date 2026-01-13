Knicks colocarán a esta figura en el mercado de traspasos

Suscríbete a nuestros canales

Tras un periodo de irregularidad competitiva que ha enfriado los ánimos en el Madison Square Garden, la gerencia de los New York Knicks, liderada por Leon Rose, ha comenzado a mover sus piezas en el tablero del mercado de invierno.

Según ha informado el analista de referencia Marc Stein, la organización neoyorquina ha puesto oficialmente a disponibilidad para traspaso a los jugadores Guerschon Yabusele y Pacome Dadiet.

Esta decisión surge en un momento crítico de la temporada 2025-2026. A pesar de haber tocado la gloria recientemente al coronarse campeones de la NBA Cup tras derrotar a los San Antonio Spurs en Las Vegas el pasado 16 de diciembre, el rendimiento del equipo ha sufrido un bache notable.

Desde aquel triunfo, los Knicks registran una discreta marca de 6 victorias y 7 derrotas, lo que ha encendido las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Tom Thibodeau.

Yabusele: Un activo de valor para "ajustes menores"

La inclusión de Guerschon Yabusele en las conversaciones de traspaso ha sorprendido a parte de la afición, dado su sólido desempeño tras su regreso a la NBA. Sin embargo, fuentes de la liga sugieren que el movimiento no busca una reconstrucción drástica, sino más bien realizar "ajustes menores" que equilibren la rotación defensiva del equipo.

Yabusele, conocido por su versatilidad física y su capacidad para abrir la cancha como "cuatro" tirador, posee un contrato que resulta sumamente atractivo para equipos contendientes que buscan profundidad en la pintura sin comprometer su flexibilidad salarial a largo plazo.

Su salida permitiría a los Knicks adquirir un perfil de jugador más específico —posiblemente un especialista defensivo perimetral— que ayude a detener la sangría de puntos recibidos en las últimas semanas.

El factor Pacome Dadiet: Juventud en el escaparate

Junto a Yabusele, el nombre del joven Pacome Dadiet también ha sido puesto sobre la mesa de negociaciones. Dadiet, una apuesta de futuro de la organización, ha mostrado destellos de calidad, pero su tiempo de juego se ha visto severamente limitado por la rigurosa rotación de Thibodeau, quien históricamente prefiere confiar en veteranos contrastados durante la segunda mitad de la campaña.