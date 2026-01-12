¡Válido solo para leyendas! Así conmemorará LeBron James su temporada 23 en la NBA

Suscríbete a nuestros canales

La historia del baloncesto profesional alcanza hoy un nuevo e inexplorado territorio. LeBron James, el máximo anotador de todos los tiempos y figura icónica de la cultura deportiva global, comenzará oficialmente esta noche en Sacramento la celebración de su 23.ª temporada en la NBA, estableciendo un récord absoluto de longevidad y excelencia en la liga.

Para conmemorar este hito, la estrella de Los Ángeles Lakers lucirá durante el resto de la campaña un parche de edición especial en su uniforme, un distintivo que no solo simboliza el tiempo transcurrido, sino la magnitud de un legado que ha transformado el deporte desde su debut en el año 2003.

Regreso al origen: Sacramento como escenario del destino

La elección de Sacramento para el debut de este parche no es casualidad. Fue en esta misma ciudad, el 29 de octubre de 2003, donde un joven de 18 años procedente de Akron, Ohio, hizo su debut profesional frente a los Sacramento Kings. En aquella noche de hace más de dos décadas, James registró 25 puntos, 9 asistencias y 6 rebotes, dejando claro que las expectativas de "el elegido" se quedarían cortas.

"Es un momento poético", comentan fuentes cercanas a la liga. "Comenzar el festejo de su temporada número 23 en el mismo parqué donde todo empezó subraya una durabilidad física y mental que desafía todas las leyes del deporte profesional".

Diseño y Simbolismo: Tres ciudades, un solo Rey

El parche conmemorativo, diseñado en colaboración con el equipo de identidad visual de la NBA y Nike, es una pieza de arte minimalista cargada de significado. En el centro, destaca la silueta del ritual más famoso de la NBA: el lanzamiento de tiza (Chalk Toss) que James realiza antes de cada encuentro, un gesto que se ha convertido en sinónimo de su presencia en la cancha.

Debajo de la silueta, el diseño incorpora tres franjas de colores horizontales que rinden tributo a las tres franquicias que han marcado su trayectoria:

Vino y Oro: Por sus dos etapas y el histórico campeonato con los Cleveland Cavaliers. Rojo, Negro y Blanco: En honor a los dos títulos y la era de dominio con el Miami Heat. Púrpura y Oro: Representando su etapa actual y el anillo conquistado con Los Ángeles Lakers.

Una pieza de colección sin precedentes: Del uniforme a la vitrina

En un movimiento que ha revolucionado el mercado del coleccionismo deportivo, la NBA ha confirmado que los parches no serán permanentes en las camisetas de juego. Después de cada partido, los oficiales de equipo retirarán el parche utilizado por LeBron James para garantizar su autenticidad.

Estos parches "usados en juego" (game-used) tendrán un destino extraordinario: una selección de ellos será integrada en tarjetas coleccionables (trading cards) de edición ultra limitada. Esta iniciativa permitirá a los aficionados y coleccionistas poseer un fragmento físico de la historia de la temporada 23 de James. Se espera que estas tarjetas alcancen valores récord en el mercado de subastas, dada la naturaleza única de la temporada y el significado del parche.