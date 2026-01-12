NBA

NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 12 de enero

Lakers y Celtics buscarán recuperar el camino de las victorias en la cartelera de este lunes en la NBA

Por

Humberto Mendoza
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 10:21 am
NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 12 de enero
Seis compromisos serán los encargados de abrir las acciones en la segunda semana del año en la presente temporada de la NBA. Los Angeles Lakers y Boston Celtics buscan regresar a las victorias y enderezar su rumbo a la cima en sus respectivas conferencias.

La tropa de LeBron James y Luka Doncic vienen de dos reveses complicados y saltarán con la misión de tener un final feliz ante Sacramento Kings, que siguen en una presentación para el olvido con nueve lauros y 30 perdidos. Una conquista de los angelinos los dejaría a medio juego de la cuarta posición en el Oeste, que está adueñado por Minnesota Timberwolves.

En el Este, Boston Celtics fracasó en su más reciente accionar contra San Antonio Spurs, pero atraviesa por un gran desempeño en la vigente campaña con siete victorias en los últimos 10 encuentros. En esta oportunidad, los bostonianos intentará sumar en territorio ajeno frente a Indiana Pacers, quienes coleccionan el peor registro de la NBA con solo ocho triunfos y 31 derrotas.

Juegos para hoy en la NBA: 12 DE ENERO

  • Utah Jazz vs Cleveland Cavaliers
  • Philadelphia Sixers vs Toronto Raptors
  • Boston Celtics vs Indiana Pacers
  • Brooklyn Nets vs Dallas Mavericks
  • Los Angeles Lakers vs Sacramento Kings
  • Charlotte Hornets vs Los Angeles Clippers

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Baloncesto