Kevin Durant se solidariza con Nikola Jokic por su dura lesión

En un gesto que subraya la fraternidad entre las superestrellas de la NBA, Kevin Durant, actual figura de los Houston Rockets, ha enviado un mensaje de apoyo y empatía a Nikola Jokić, pívot de los Denver Nuggets, tras confirmarse que el serbio estará fuera de las canchas por al menos cuatro semanas debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda.

Las declaraciones de Durant se produjeron este jueves por la noche en el Barclays Center, tras la victoria de los Rockets sobre los Brooklyn Nets. Durant, quien ha lidiado con lesiones similares de "impacto fortuito" a lo largo de su carrera, se mostró visiblemente empático con la situación que atraviesa el tres veces MVP de la liga.

La frustración de las lesiones fortuitas

Al ser consultado sobre la baja de Jokić, Durant fue contundente sobre la naturaleza incontrolable de este tipo de incidentes, recordando que él mismo sufrió una lesión de rodilla casi idéntica en 2022 cuando un compañero cayó sobre su pierna.

"Puedes hacer todo el trabajo físico posible, prepararte en el gimnasio y cuidar tu cuerpo, pero si alguien se cae sobre tu rodilla, eso es simplemente duro. No hay entrenamiento que te prepare para eso", expresó Durant. "Es una de esas jugadas fortuitas que no puedes controlar".

Durant también hizo un llamado a la narrativa mediática, pidiendo que no se etiquete a Jokić como un jugador "propenso a lesiones" (injury prone) debido a este incidente. "Una cosa que no quiero ver con Nikola es que empiecen con esas etiquetas. Me pasó a mí después de mi lesión, pero espero que no empiecen con él porque fue un accidente. Es genial para el juego ver a los mejores jugadores en la cancha, y Nikola es uno de los más grandes".

Un alivio relativo para Denver

A pesar del golpe emocional que supone la baja de su líder, Durant se mostró optimista tras conocer que el tiempo de recuperación estimado es de solo un mes. "Es bueno ver que solo son cuatro semanas y no algo más grave como un desgarro de Grado 2. Parecía que podía ser peor, así que es un alivio que regrese pronto".

La lesión de Jokić ocurrió el pasado lunes en Miami, cuando su compañero Spencer Jones pisó accidentalmente su pie durante una jugada defensiva, provocando que la rodilla del serbio se hiperextendiera de forma antinatural.

El panorama de la NBA en 2026

La solidaridad de Durant llega en un momento crítico de la temporada 2025-2026, donde las lesiones están marcando el ritmo de la Conferencia Oeste. Mientras los Nuggets intentan sobrevivir sin su columna vertebral, Durant y los Rockets continúan su ascenso, demostrando que la veteranía y la resiliencia son los activos más valiosos en la liga actual.

Esta muestra de respeto entre dos de los mejores jugadores de la historia reciente refuerza el mensaje de que, más allá de la competencia, la salud de las estrellas es vital para el espectáculo global de la NBA.