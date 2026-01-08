Trae Young: El "Halcón" que reescribió la historia en Atlanta

Suscríbete a nuestros canales

La trayectoria de Trae Young en los Atlanta Hawks ha pasado de ser una promesa de futuro a una realidad histórica incuestionable. Las últimas métricas de su carrera confirman que el base no solo fue el motor del equipo, sino que se sitúa en el olimpo de la franquicia de Georgia, liderando categorías fundamentales del juego.

El pase y el perímetro

Young ha logrado escalar hasta lo más alto de los registros históricos de los Hawks en dos facetas críticas del baloncesto moderno:

Líder histórico en asistencias: Con un total de 4,837 pases de canasta , Young ocupa la 1ª posición en la historia de la franquicia.

Francotirador número uno: Su impacto en el tiro exterior es total, registrando 1,295 triples anotados, lo que también lo sitúa en el 1º puesto del ranking histórico del equipo.

Dominio continental: el mejor pasador de la NBA

Más allá de las fronteras de Atlanta, el impacto de "Ice Trae" es generacional. Desde que entró en la liga, Young lidera la NBA en asistencias totales. Este dato subraya una consistencia de élite que lo posiciona como el generador de juego más productivo de la competición desde su debut.

Hacia el trono de la anotación

Aunque su capacidad de pase es su rasgo más distintivo, su faceta anotadora no se queda atrás. El base ha acumulado un impresionante total de 12,413 puntos con la elástica de los Hawks, una cifra que actualmente lo sitúa como el 6º máximo anotador de toda la historia de la organización. Este rendimiento integral se consolida con su liderazgo histórico en la franquicia tanto en asistencias (4,837) como en triples convertidos (1,295).