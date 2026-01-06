Trae Young despierta interés de varios equipos de la liga ¿A dónde se irá?

Suscríbete a nuestros canales

El panorama de la Conferencia Este y el equilibrio de poder en la NBA podrían estar a punto de dar un giro radical. Según los últimos reportes de los reconocidos periodistas Mike Scotto (HoopsHype) y Marc Stein (The Stein Line), el futuro de Trae Young en los Atlanta Hawks parece estar llegando a un punto de no retorno.

La noticia más impactante surge de las conversaciones avanzadas entre los Washington Wizards y los Hawks. La gerencia capitalina ha puesto sobre la mesa un paquete comercial estructurado en torno al contrato expiring (por expirar) de CJ McCollum, valorado en 30.67 millones de dólares. Este movimiento no solo respondería a una lógica deportiva, sino a una compleja ingeniería salarial que permitiría a Atlanta liberar espacio de cara a la próxima temporada.

El factor contractual: La barrera de los 48.97 millones

Uno de los puntos críticos de la negociación es la estructura del contrato de Young. El base cuenta con una opción de jugador de 48.97 millones de dólares para la temporada 2026-27, una cifra que impone respeto incluso a las franquicias con mayor flexibilidad económica.

Debido a la magnitud de este compromiso financiero, Marc Stein informa que los Wizards no solo buscan el talento de Young, sino que estarían exigiendo capital de draft adicional a Atlanta para compensar el riesgo de absorber un contrato tan elevado. Para Washington, este movimiento representaría una apuesta de alto riesgo y alta recompensa, buscando una estrella establecida que acelere el desarrollo de sus jóvenes promesas como Alex Sarr.

Contendientes al acecho: Bucks, Timberwolves y Clippers

Mientras Washington lidera las conversaciones en términos de activos salariales, tres potencias de la liga han comenzado a "monitorear" la situación con lupa:

Milwaukee Bucks: Desesperados por añadir una chispa creativa adicional junto a Giannis Antetokounmpo, los Bucks ven en Young al generador de juego definitivo para volver a la cima de la NBA.

Minnesota Timberwolves: Con una defensa de élite pero baches ofensivos recurrentes, Minnesota busca un base de primer nivel que pueda descargar de responsabilidad a Anthony Edwards en los momentos decisivos de los playoffs.

Los Angeles Clippers: Siempre agresivos en el mercado de estrellas, los Clippers evalúan si Young es la pieza que les falta para consolidar su proyecto en el nuevo Intuit Dome.

Análisis del impacto en Atlanta y Washington

Para los Atlanta Hawks, desprenderse de Trae Young significaría el fin de una era. Sin embargo, la adquisición de un veterano como CJ McCollum —cuyo contrato expira al final de esta campaña— les otorgaría una "hoja en blanco" financiera para reconstruir su plantilla en torno a Jalen Johnson y sus futuras selecciones de draft.

Por su parte, los Wizards se encuentran en una posición de poder negociador. Al poseer contratos grandes que terminan pronto (como el de McCollum), funcionan como el socio ideal para equipos que necesitan "limpiar" sus libros contables. La gran pregunta que queda en el aire es si Trae Young está dispuesto a ejercer su opción de jugador en un equipo en reconstrucción o si buscará una salida hacia un contendiente inmediato.