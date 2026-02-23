¡Chico afortunado! suma 30 puntos desde Japón para el Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

El camino para la edición 152 del Kentucky Derby a celebrarse el próximo sábado 2 de mayo en el mítico óvalo de Churchill Downs, este domingo se disputó la edición 2026 del Hyacinth Stakes en distancia de 1.600 metros que da 30 puntos al ganador de la prueba para conseguir un puesto de salida en el Derby de las Rosas.

Estados Unidos: Clasificatorias en Japón al Kentucky Derby

El tresañero Lucky Kid con la monta de Mirai Iwata y el entrenamiento de Yukihito Kato se llevó la victoria y sumó sus primeros 30 puntos para obtener un puesto de partida en la próxima edición del Derby de Kentucky, primer paso de la triple corona en Estados Unidos.

Con un remate increíble en los últimos 400 metros donde entró al final de la curva en el quinto puesto, el producto del semental Discreet Cat en Happy Go Lucky por Pyroll, nacido y criado en Godolphin se llevó el triunfo por delante de Don Erectus.

Lucky Kid ahora tiene campaña de dos victorias en cuatro presentaciones, dejó un tiempo oficial de 96,3 en la milla de la competencia.