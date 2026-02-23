De récord en récord: Ka Ying Rising alcanza su 18 victoria consecutiva y rompe cronómetros en los 1.400 metros en grama

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este domingo 22 en el hipódromo de Sha Tin en Hong Kong, vio como el mejor sprinter del mundo, Ka Ying Rising se convirtió en el primer ejemplar en alcanzar 18 victorias de manera consecutivas en la hípica de ese país

Estados Unidos: Ka Ying Rising rompe récord en la distancia de los 1.400 metros en grama

El ejemplar de seis años, Ka Ying Rising se convirtió este domingo en el dueño de la distancia de 7 furlongs al conseguir el segundo paso de la triple corona para sprinters en el óvalo de Shan Tin en Hong Kong, al ganar el Queen's Silver Jubilee Cup (G1).

El cincoañero que vino de atrás como de costumbre en los últimos 400 metros de la competencia, completó la distancia con un tiempo oficial de 1:19.1 para bajar por cinco décimas la anterior marca que estaba en su poder, en otro triunfo bajo con su jockey de confianza Zac Purton y el entrenador David Hayes.