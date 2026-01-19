Hong Kong: Ka Ying Rising coronado Caballo del Año en los Premios Timeform

Suscríbete a nuestros canales

El mejor velocista del mundo, Ka Ying Rising, seis veces ganador del Grupo 1, ha sido coronado Caballo del Año de Timeform (2025). Entrenado por David Hayes, el Caballo del Año de Hong Kong de la temporada pasada (2024/25) también recibió el galardón de Campeón de Velocidad de Timeform (2025).

Ka Ying Rising en la cúspide del mundo

Ka Ying Rising, un fenómeno que rompe récords ha ganado 122,57 millones de dólares de Hong Kong (US$15,7) y ha ganado 17 de 19 carreras, incluidas 16 consecutivas, igualando el récord de Golden Sixty y a uno del récord histórico de Silent Witness en la ciudad (17), marca que está en juego este fin de semana en Sha Tin.

Según Timeform, Ka Ying Rising, criado en Nueva Zelanda, tuvo cinco actuaciones individuales que calificaron 130 y más el año pasado cuando obtuvo cinco victorias en el Grupo 1 y dos en el Grupo 2, todas como parte de su racha invicta de 16 carreras, que pone en juego en la Copa Sprint Centenario G1 (1200 m) de HK$13 millones este domingo, 25 de enero en Sha Tin.

Ka Ying Rising, se convirtió en el curto ejemplar en la historia de Japón en ganar la Hong Kong Speed ​​Series, igualando a Mr Vitality (1995/96), Grand Delight (2002/03), Silent Witness (2003/04 y 2004/05) y Lucky Sweynesse (2022/23).

¿Qué son los premios Timeform?

Los Premios Timeform reconocen las actuaciones, las personas y los momentos que hicieron de 2025 un año memorable para los aficionados a las carreras.

Se eligen 11 categorías desde 1948, donde se garantiza la consistencia de las calificaciones y rendimiento entre temporadas para que se puedan realizar comparaciones significativas entre generaciones.

Timeform: Ganadores de la temporada 2025

Campeón Potro Juvenil: Gewan

Potra Campeona Juvenil: Precise

Campeón Velocidad: Ka Ying Rising

Campeón Milla: Field of Gold

Campeón medio fondo: Calandagan

Campeón Stayer: Trawlerman

Yegua Campeona: Minnie Hauk

Carrera del Año: Champion Stakes (Ganador Ombudsman)

Semental Líder primer año: St Mark's Basilica

Reconocimiento Especial: Jim Goldie

Caballo del Año: Ka Ying Rising