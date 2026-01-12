¿Podrá igualar un récord que tiene 21 años?: Ka Ying Rising enfrentará a seis rivales Centenary Sprint Cup (Gr1) en Hong Kong

Suscríbete a nuestros canales

Ka Ying Rising considerado como el mejor velocista del mundo, se prepara para su siguiente salida en el hipódromo de Sha Tin, para competir en la Centenary Sprint Cup (Gr1) el próximo domingo 25 de enero, en 1.200 metros, con una bolsa de $13 millones de dólares de Hong Kong. La Centenary Sprint Cup es la primera etapa de la Hong Kong Speed ​​Series.

Ka Ying Rising busca el ¡Back to Back!

Ka Ying Rising, viene de ganar con facilidad por segunda vez el Hong Kong Sprint (Gr1), lo que significo su decimosexta victoria consecutiva. David Hayes, su entrenador hará yunta una vez más con el jinete habitual, Zac Purton.

De lograr la victoria, se convertiría en el segundo ejemplar en conseguir triunfos consecutivos en este evento, después de Beat the Clock (2019 y 2020).

Además, igualaría el ejemplar Silent Witness, que implantó un récord de 17 victorias consecutivas, hace 21 años.

Ka Ying Rising, galopó en Sha Tin la mañana de este lunes con miras para tener su primera salida de 2026 en la Copa Sprint Centenario del Grupo 1 en Sha Tin el 25 de enero.

Según, su entrenador Hayes, después de la Centenary Sprint Cup, Ka Ying Rising, se dirigirá a la Queen's Silver Jubilee Cup G1 en 1400 m, una distancia en la que Hayes espera que el ejemplar de cinco años impresione.

Estos serán los participantes de la Centenary Sprint Cup Gr1; Beauty Waves, Fast Network, Helios Express, Ka Ying Rising, Lucky Whit You, Racing Blizzard y Tomodachi Kokoroe.