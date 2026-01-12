Elegible de postín: Doc Sulivan criado en New York figura entre los posibles para la Pegasus World Cup Invitational G1

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador John Ortiz informó el domingo por la mañana que enviará a Doc Sullivan, criado en Nueva York y de Tristar Farm, a Florida con la esperanza de tener una posible participación en la Pegasus World Cup Invitational (G1), con premio de $3 millones, el 24 de enero en Gulfstream Park.

Doc Sulivan entre los elegibles para esta clasificatoria a la Breeders’ Cup

Doc Sullivan figuraba entre los invitados de reserva para la carrera cuando se enviaron las segundas invitaciones el miércoles. Su entrenador John Ortiz, la mañana de este domingo indicó al departamento de prensa de la NYRA, que aceptó la invitación y estará viajando a Florida este lunes 12 de enero, con miras de lograr ese puesto elegible en caso de que los 12 principales corredores se retiren.

Ortiz, además indicó que tiene dos opciones en carreras abiertas para que Doc Sulivan, demuestre su clase. La Pegasus World Cup se disputa en nueve furlongs y ofrece una plaza "Gana y estás dentro" para la Breeders' Cup Classic (G1) en octubre en Keeneland.

Doc Sullivan, a pesar de que tiene un récord de 0 de 3 en nueve furlongs (1.800m), pero viene de dos victorias consecutivas en carreras exclusivas para ejemplares del estado de New York. El hijo de Solomini, de 5 años, ganó el Thunder Rumble de NYSSS y recientemente, Alex M. Robb, en noviembre y diciembre en el Hipódromo Aqueduct, respectivamente.