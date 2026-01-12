Camino al Kentucky Oaks: Taken by the Wind expone su invicto en el Silverbulletday Stakes ante cinco rivales rumbo a la carrera de Los Lirios

Suscríbete a nuestros canales

Fair Grounds montó cinco programas de carreras desde el jueves 15 de enero hasta el lunes 19 de los corrientes. El sábado irá con una cartelera de 12 competencias, incluyendo seis pruebas selectivas que repartirán $875.000 combinadas.

La jornada del sábado, la cartelera sabatina contará con las pruebas centrales de la tarde: la edición 80 del Louisiana Stakes (G3) ($175.000) y el 83.° Lecomte Stakes (G3) ($250.000), además de la edición 34 del Silverbulletday S., valorada por $150.000 en distancia de 1.664 metros.

Kentucky Oaks: Silverbulletday Stakes otorga puntos a las participantes

El sábado 17 de enero, llevará a cabo el Silverbulletday S. ($150.000), que servirá de preparatoria para la Kentucky Oaks (G1) a disputarse en mayo. El Silverbulletday S. con una bolsa en premios a repartir de $150,000 y se disputará en 1.664 metros y tendrá seis potras de tres años, donde las cinco primeras finalistas estarán en busca de los puntos que otorga esta clasificatoria. La hora de la partida será a las 6:30 p. m., hora venezolana.

Se han disputado 12 carreras clasificatorias para el Kentucky Oaks (G1); esta será la número trece, en la que un grupo compacto de seis potras de segundo año en carrera es liderado por la invicta en dos carreras Taken by the Wind, y ganadora del Pocahontas Stakes, disputada en Churchill Downs en septiembre, que fue la primera prueba clasificatoria. Esta hija de Rock Your World será guiada por Brian Hernández Jr. para Keeneth Mc. Peek.

Entre sus rivales, Atropa, que viene de ser su escolta en el Pocahontas Stakes. Además, estará Luv Your Neighbor y Pashima, que vienen de escoltar a Hit Parade en el Untapable Stakes en diciembre en Fair Grounds. Completa la lista: Dancin' in Old Town y White Smoke.

Así partirán:

Atropa (Ortiz, DeVaux, 2-1)

Dancin in Old Town (James Graham, Keith Desormeaux, 10-1)

White Smoke (Prat, DeVaux, 9-2)

Taken by the Wind (Hernández, McPeek, 5-2)

Luv Your Neighbor (Axel Concepción , Mike Stidham, 4-1)

Pashmina (Ben Curtis, Rob Atras, 5-1)