En la ruta al Kentucky Derby: Once potros buscan la gloria en el Lecomte Stakes (G3) con premios de 250 mil dólares a repartir

Desde el 13 de septiembre del año 2025, cuando se corre el Iroquois de Churchill Downs, que es la primera carrera clasificatoria para el Derby de Kentucky 2026, ya van 19 stakes clasificatorios.

La carrera selectiva número 20, que brinda puntos clasificatorios para la gran carrera de las Rosas, se llevará a cabo esta semana. El Derby de Kentucky (G1) contará con una premiación de 5 millones de dólares. El Lecomte Stakes (G3), competencia que tiene lugar en el hipódromo de Fair Grounds, ubicado en Nueva Orleans, Luisiana.

Fair Grounds, una tradición a la distancia

Durante sus décadas de realización, el Lecomte Stakes, antes conocido como Lecomte Handicap, se ha corrido en distancias de entre 1.600 y 1.700 metros, siendo este último su recorrido actual desde 2020. La prueba otorgará al ganador 20 puntos, al segundo 10, al tercer lugar 6, al cuarto 4 y al quinto puesto 2 puntos para la clasificación al Derby de Kentucky.

Durante la década de 2010, el Lecomte produjo 13 participantes para el Derby de Kentucky, con un promedio de más de uno por año.

Kentucky Derby: Lecomte Stakes (G3) otorga 20 puntos al ganador

Como bien se indicó, el Lecomte Stakes (G3), que tiene una bolsa de $250.000 en distancia de 1.700 metros, tendrá la participación de 11 potros que buscan sumar y acercarse al Kentucky Derby (G1), la prueba más importante en Estados Unidos y del mundo.

El Lecomte Stakes (G3) será la última carrera de la jornada de 12 programadas, que inicia a las 8:00 p.m., hora venezolana. Este evento contará con la participación del doble ganador de Stakes Crown the Buckeye, que viene de llegar tercero en el Gun Runner S. en diciembre en este óvalo detrás de Chip Honcho.

Chip Honcho, ganador del Gun Runner Stakes, dirá presente en este evento con la monta de Paco López y la preparación de Steve Asmussen. Este hijo de Connect será el atractivo principal e intentará sumar 20 puntos adicionales a los 10 que rescató con su victoria de diciembre.

La nómina del Lecomte Stakes (G3) la completan: Quality Mischief, Carson Street, Exosome, Golden Tempo, Thunder Buck, Mesquite, White Tiger, Ocelli y Stop the Car.