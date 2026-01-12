Fair Grounds será el escenario de pruebas clasificatorias para el Kentucky Derby y Kentucky Oaks

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana estarán en disputa dos competencias que sirven de preparación y a su vez otorgan puntaje para el venidero Kentucky Derby y Kentucky Oaks. El hipódromo de Fair Grounds, ubicado en New Orleans en el estado de Louisiana,

Fair Grounds montó cinco programas de carreras desde el jueves 15 de enero hasta el lunes 19 de los corrientes. El sábado, irá con una cartelera de 12 competencias, incluyendo seis pruebas selectivas que repartirán $875.000 combinadas.

Fair Grounds tendrá una cartelera de categoría

La cartelera sabatina inicia a las 12:00 p.m. hora centro (2:00 p.m. hora vzla). Dentro de este escenario fue programado el Louisiana Derby (G3) y Lecomte Stakes (G3), que será la penúltima y última de la jornada, respectivamente, como pruebas centrales de la jornada. Además, tendrá la disputa del Duncan F. Kenner S. ($100.000), Marie G. Krants Memorial S. ($100.000), Colonial E.R. Bradley S. ($100.000) y el Silverbulletday S. ($150.000).

Kentucky Derby: Lecomte Stakes (G3) tendrá 11 participantes

El sábado se corre el Lecomte Stakes (G3), que será la última de la jornada y la partida será a las 8:00 p.m., hora venezolana aproximadamente. El circuito ubicado en New Orleans ha sido escenario para cinco ganadores del Derby de Kentucky (G1) antes del 2020.

Sin embargo, este lustro tiene como ganador del Derby a Midnight Bourbon, subcampeones Epicenter y Two Phil's que pasaron por esta prueba. Además, a Mandaloun y Rich Strike, que tuvieron campaña en Fair Grounds.

El Lecomte Stakes (G3) se disputará en 1.700 metros, y es la primera de las pruebas clasificatorias de siguiente nivel con puntos aumentados a 20-10-6-4-2 para los cinco primeros finalistas.

Kentucky Oaks: Silverbulletday Stakes contará con seis participantes

El sábado 17 de enero, llevará a cabo el Silverbulletday S. ($150.000), que servirá de preparatoria para la Kentucky Oaks (G1) a disputarse en mayo. El Silverbulletday S. se disputará en 1.664 metros y tendrá seis potras de tres años, donde las cinco primeras finalistas estarán en busca de los puntos que otorga esta clasificatoria. La hora de la partida será a las 6:30 p. m., hora venezolana.