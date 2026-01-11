White Abarrio ejercitó esta mañana con miras para la décima edición de la Pegasus World Cup G1

Suscríbete a nuestros canales

White Abarrio, ganador de la Pegasus World Cup Invitational (G1) 2025, se destaca entre la lista de ejemplares invitados a la décima edición de esta prestigiosa carrera. El evento, que reparte $3 millones en premios, está programado para el 24 de enero en Gulfstream Park.

El Pegasus World Cup Invitational, una prueba de 1 1/8 de milla (1.800 metros) para ejemplares de 4 años en adelante, liderará un programa de 10 competencias. La cartelera incluirá siete pruebas de clasificación, como el Pegasus World Cup Turf Invitational (G1), dotado de $1 millón, y el Pegasus World Cup Turf Invitational (G2), con $500,000 en premios.

White Abarrio con un ejercicio de mantenimiento

El poderoso roano la mañana de este domingo ejercitó en la pista de Gulfstream Park, con miras de su preparación para la décima edición de la Pegasus World Cup (G1), prueba que este año fue incluida en la Challenge Series “Win And You’r In” (Si ganas, estás adentro) donde el vencedor tendrá su cupo asegurado para la Breeders’ Cup Classic (G1) a correrse este año el 30 y 31 de octubre en el circuito de Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky.

White Abarrio, hijo de Race Day cuenta con una campaña de 10 victorias en 24 presentaciones con una producción de $7,151,920 en el banco para sus conexiones. Como bien, se indicó al comienzo este linajudo corredor nieto de Into Mischief, ejercitó los 4F (800m) en 47.88 y fue calificado como el quinto más rápido de 58 que lo hicieron en esa distancia.

Este fue el cuarto ejercicio registrado para el entrenador por Saffie Josseph Jr., luego de su retiro en la pista cuando se dirigía al aparato de partidas en su participación para la Breeders’ Cup, en noviembre en Del Mar.