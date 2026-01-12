Emisael Jaramillo, a un paso de conseguir su primera prueba de Graded Stakes en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, programó este domingo una cartelera de diez competencias, que incluyo dos pruebas Stakes; Las Flores S. (G3) valorada en $100.000 y Las Cienegas S. (G3) por $100.000, en seis furlongs (1.200m) y seis y medio furlong (1.300m), respectivamente.

Las Flores S. (G3) disputada en la quinta del programa el jinete venezolano Emisael Jaramillo, vendió cara su derrota encima del ejemplar No Bad Beats, para caer derrotado por la yagua de tercer año Margarita Girl con la monta de Mario Gutiérrez.

La quinta carrera de la jornada dominical fue reservada para Las Flores Stakes G3, valorada por $100.000 en distancia de 1.200 metros en la cual siete yeguas maduras se darán cita en este evento de velocidad en pista de arena.

La partida fue muy pareja. Thermal salió al frente de pelotón, mientras que No Bad Beats con Emisael Jaramillo la persiguió a un cuerpo durante los primeros 800 metros, con parciales de 21,3 y 44. Al entrar en la recta final Jaramillo, decidió y tomó el control de la prueba.

No Bad Beats con Emisael Jaramillo, en la mitad de la recta parecía tener el fuelle suficiente, sin embargo, Margarita Girl, con Mario Gutirérrez apretó por líneas externas para conquistar la victoria en corno de 69 flat para 1.200 metros. Tercera, arribó Ooty, la veloz Thermal, cuarta y cerró el marcador Magnificat, que buscaba su tercera victoria de manera consecutiva no pudo con el grupo.

Margarita Girl, dejó en la taquilla $10,40 a ganador. La hija de Twirling Candy, consiguió su segunda victoria en siete presentaciones y aumentó su producción sobre los 150 mil dólares en el banco para sus conexiones Rancho Temescal Thoroughbred Partners y Saints or Sinners.