WBC: Niegan entrada a Estados Unidos a ocho miembros de la delegación de Cuba

Ocho miembros de la comitiva de la selección nacional de Cuba recibieron la negativa de entrada a los Estados Unidos a pocos días del inicio del Clásico Mundial de Beisbol. A pesar de estas restricciones migratorias, los organizadores confirmaron que el equipo mantiene su planificación para participar en el torneo internacional que comenzará el próximo 5 de marzo.

Limitaciones no afectan a los peloteros

La restricción de acceso no incluye a los jugadores activos. Según fuentes oficiales vinculadas al torneo, los 30 integrantes del roster oficial han sido autorizados para ingresar a territorio estadounidense. Sin embargo, la medida afecta directamente a figuras de la estructura administrativa y técnica del equipo.

Entre los nombres confirmados que no recibieron el visado se encuentran Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Beisbol; Carlos del Pino Muñoz, secretario general de la entidad; y Pedro Luis Lazo Iglesias, actual coach de pitcheo del conjunto nacional.

Hasta el momento, ni el Departamento de Estado de los Estados Unidos ni los portavoces de la federación cubana han emitido declaraciones oficiales tras las solicitudes de comentarios. Por su parte, Major League Baseball (MLB), ente organizador del evento, declinó pronunciarse sobre el incidente.

Antecedentes

Estas decisiones ocurren en un marco de endurecimiento de las políticas fronterizas y de visados bajo la administración de Donald Trump. No es la primera vez que delegaciones deportivas enfrentan obstáculos similares; el año pasado, jóvenes beisbolistas venezolanos también vieron denegado su ingreso para una competición en Carolina del Sur, aunque posteriormente otro equipo de categorías menores de México pudo participar en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas.

El Departamento de Estado manifestó previamente que el proceso de visado prioriza la seguridad nacional de los Estados Unidos, aunque aseguró trabajar conjuntamente con instituciones como la MLB para facilitar el éxito de eventos deportivos de magnitud internacional.

La selección de Cuba se encuentra actualmente en Nicaragua disputando partidos de exhibición. El plan de viaje estipula que el equipo vuele hacia Phoenix para continuar su entrenamiento en la sede de primavera de los Reales de Kansas City en Arizona.

Posteriormente, el equipo cubano tiene programados dos encuentros amistosos: el martes contra los Reales y el miércoles frente a los Rojos de Cincinnati. Al concluir esta etapa, la delegación se trasladará a San Juan, Puerto Rico, para disputar la primera ronda del torneo.