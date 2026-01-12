¡Confirmado!: Romantic Warrior enfrentará a ocho rivales que incluye al triple coronado Voyage Bubble en el Stewards' Cup Gr1 de una milla del 25 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El mejor caballo del mundo 2024 en pista de grama, Romantic Warrior, ahora con siete años, su entrenador Dany Shum ha confirmado que su estrella japonesa, Romantic Warrior, no competirá en la Copa Saudí Gr1 (1800 m, tierra) en febrero, y que, en su lugar, el histórico castrado apuntará a la Triple Corona de este año.

Con este nuevo triunfo, Romantic Warrior, hijo de Acclamation (GB) en Folk Melody (IRE), por Street Cry (IRE), se convirtió en el primer caballo en la historia en superar los 30 millones de dólares en ganancias. Su campaña es excepcional: suma 27 actuaciones, con 20 victorias y 5 segundos lugares, cifras que confirman su estatus como uno de los grandes referentes del turf internacional.

Romantic Warrior por la historia en la triplecorona

Las conexiones del caballo de 7 años, Romantic Warrior, cuatro veces ganador de la Copa Hong Kong G1, estaban considerando otra oportunidad en la gran final de Arabia Saudita, después de que su pupilo se quedara muy corto en una emocionante competición el año pasado. Sin embargo, abandonaron esa opción y van por la triplecorona para adultos eh Sha Tim.



La Triple Corona consiste en la Copa Stewards' Cup G1 (1600 m) el 25 de enero, la Copa de Oro Citi Hong Kong (2000 m) el 1 de marzo y la Copa Standard Chartered Champions & Chater (2400 m) el 24 de mayo.

La temporada pasada, Voyage Bubble, entrenado por Ricky Yiu, se alzó con el título y se convirtió en el segundo caballo en la historia de las carreras de Hong Kong, después de River Verdon en 1993/94, en lograr la hazaña. Voyage Bubble, ganador de la Hong Kong Mile G1 el 6 de diciembre, volverá a competir en la Triple Corona.



Nómina confirmada Stewards' Cup Gr1, para 1.600 metros con una bolsa de $13 millones de dólares de Hong Kong; Beauty Joy, Galaxy Patch, Lucky Sweynesse, My Wish, Red Lion, Romantic Warrior, Straight Arron, Sunlight Power, Voyage Bubble